Пишний: Укрпошта досі лише говорить про банк, НБУ чекає на документи

Національний банк України очікує від Укрпошти повний пакет документів для розгляду питання про створення власного банку. Наразі державне підприємство обмежується лише розмовами на цю тему, тоді як регулятор потребує конкретних дій. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.

Вимоги НБУ до Укрпошти

Пишний підтвердив, що НБУ вже звертався до уряду з листом щодо планів Укрпошти та можливих фіскальних ризиків, зокрема ризику необхідності докапіталізації підприємства.

Голова Нацбанку наголосив, що для отримання дозволу, Укрпошта як власник майбутнього банку має відповідати чітким вимогам:

Фінансова спроможність: Довести наявність достатніх коштів.

Корпоративне управління: Забезпечити ефективну систему управління.

Стратегія: Надати чітке бачення розвитку майбутньої фінансової установи.

«Багато розмов, давайте перейдемо до формулювання й обговорення відповідності вимогам», — заявив Пишний, звертаючись до керівництва Укрпошти та Міністерства розвитку громад та інфраструктури, яке виконує функції власника.

Нагадаємо

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє Укрпошті та іншим компаніям з розгалуженою мережею отримати обмежені банківські ліцензії.