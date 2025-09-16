Multi від Мінфін
16 вересня 2025, 12:49

PayPal розширює P2P-платежі на криптовалюти з фокусом на податкові пільги

Платіжний гігант PayPal оголосив про запуск нової функції для P2P-платежів під назвою PayPal Links, яка незабаром буде розширена для підтримки транзакцій у криптовалютах. Ключовою перевагою для криптокористувачів стане те, що особисті перекази будуть звільнені від автоматичного податкового звітування. Про це компанія оголосила у понеділок.

Платіжний гігант PayPal оголосив про запуск нової функції для P2P-платежів під назвою PayPal Links, яка незабаром буде розширена для підтримки транзакцій у криптовалютах.

Як працюють PayPal Links

Нова функція є вдосконаленням існуючого сервісу PayPal Me. Тепер відправник може створювати персоналізоване одноразове посилання, в якому вже вказана сума запиту на платіж, що спрощує процес. Незатребувані посилання автоматично анулюються через 10 днів.

Незабаром цей механізм дозволить користувачам надсилати та отримувати Bitcoin, Ethereum, власний стейблкоїн PayPal PYUSD та інші токени. Функція спершу запрацює в США, а згодом цього місяця — у Великій Британії та на інших ринках.

Податкові переваги для криптокористувачів

Головною перевагою нового сервісу для криптоспільноти є підхід до оподаткування. PayPal наголошує, що особисті перекази, позначені як «друзям та родині», звільняються від звітності.

«Користувачі не отримуватимуть податкових форм за подарунки, відшкодування чи спільні витрати, що допоможе гарантувати, що особисті платежі залишаються особистими», — йдеться в заяві PayPal.

Це вирішує одну з головних проблем для криптокористувачів, оскільки більшість криптотранзакцій у США вважаються оподатковуваними подіями.

Частина ширшої криптостратегії

Цей крок є продовженням глибокої інтеграції PayPal у криптосектор, яка почалася у 2020 році. Компанія вже має власний стейблкоїн PYUSD (11-й за величиною у світі), а в липні запустила функцію «Pay with Crypto», що дозволяє бізнесу приймати оплату в десятках криптовалют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
