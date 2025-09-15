Материнська компанія Google, Alphabet, у понеділок, 15 вересня, вперше у своїй історії досягла ринкової капіталізації у $3 трильйони. Акції компанії зросли на понад 4,5% до рекордних максимумів. Про це повідомляє Reuters.
15 вересня 2025, 19:37
Материнська компанія Google вперше досягла капіталізації у $3 трильйони
Каталізатори зростання
Зростання акцій було зумовлене двома ключовими позитивними новинами:
- Сприятливе рішення в антимонопольній справі: Нещодавнє рішення федерального суду США дозволило компанії зберегти контроль над своїм браузером Chrome та операційною системою Android, знявши з інвесторів побоювання щодо примусового розділення бізнесу.
- Успіхи у сфері ШІ та хмарних технологій: Останній фінансовий звіт компанії показав стрибок доходів її хмарного підрозділу майже на 32%, що перевищило очікування. Це свідчить про те, що інвестиції у власні чипи та ШІ-модель Gemini починають приносити плоди.
Ексклюзивний клуб
Досягнувши позначки у $3 трильйони, Alphabet приєдналася до таких гігантів, як Apple та Microsoft, які також подолали цей рубіж. Лідером за капіталізацією залишається виробник чипів Nvidia, вартість якої перевищує $4 трильйони.
Джерело: companiesmarketcap.com
Джерело: Мінфін
