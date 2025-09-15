Материнська компанія Google вперше досягла капіталізації у $3 трильйони

Материнська компанія Google, Alphabet, у понеділок, 15 вересня, вперше у своїй історії досягла ринкової капіталізації у $3 трильйони. Акції компанії зросли на понад 4,5% до рекордних максимумів. Про це повідомляє Reuters.

Каталізатори зростання

Зростання акцій було зумовлене двома ключовими позитивними новинами:

Сприятливе рішення в антимонопольній справі: Нещодавнє рішення федерального суду США дозволило компанії зберегти контроль над своїм браузером Chrome та операційною системою Android, знявши з інвесторів побоювання щодо примусового розділення бізнесу.

Успіхи у сфері ШІ та хмарних технологій: Останній фінансовий звіт компанії показав стрибок доходів її хмарного підрозділу майже на 32%, що перевищило очікування. Це свідчить про те, що інвестиції у власні чипи та ШІ-модель Gemini починають приносити плоди.

Ексклюзивний клуб

Досягнувши позначки у $3 трильйони, Alphabet приєдналася до таких гігантів, як Apple та Microsoft, які також подолали цей рубіж. Лідером за капіталізацією залишається виробник чипів Nvidia, вартість якої перевищує $4 трильйони.

Джерело: companiesmarketcap.com

