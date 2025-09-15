Лондонська біржа запустила платформу для токенізації приватних фондів

Лондонська фондова біржа (LSEG) запустила власну блокчейн-платформу Digital Markets Infrastructure (DMI), що дозволить випускати та проводити розрахунки з токенізованими активами. Цей крок є ще одним свідченням того, як традиційні фінанси дедалі активніше впроваджують блокчейн-технології. На початковому етапі платформа буде зосереджена на обслуговуванні приватних інвестиційних фондів. Про це пише The Block.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перші угоди та плани на майбутнє

Платформа DMI, побудована на хмарній інфраструктурі Microsoft Azure, вже провела першу операцію. Інвестиційний менеджер MembersCap використав систему для залучення капіталу у свій токенізований фонд MCM Fund 1, а лондонська біржа Archax виступила номінальним утримувачем.

Представники LSEG зазначають, що це лише перший етап ширшої стратегії, яка в майбутньому може охопити й інші класи активів.

Конкуренція на ринку токенізації

Запуск платформи від LSEG відбувається на тлі зростаючої активності на ринку токенізації реальних активів (RWA). Нещодавно американська біржа Nasdaq подала до SEC заявку на дозвіл торгівлі токенізованими акціями. Такі гіганти, як BlackRock та Franklin Templeton, вже пропонують токенізовані фонди грошового ринку з активами на мільярди доларів.

За прогнозами аналітиків Standard Chartered, до 2034 року ринок токенізованих реальних активів може сягнути $30 трильйонів.

Що таке токенізація приватних фондів?

Приватні фонди (Private Funds) — це інвестиційні фонди (венчурні, private equity, гедж-фонди), паї яких не торгуються на публічних біржах. Інвестувати в них можуть переважно кваліфіковані та заможні інвестори. Головними недоліками таких інвестицій є високий поріг входу та низька ліквідність — продати свою частку у фонді дуже складно.

Токенізація вирішує ці проблеми. Вона дозволяє «оцифрувати» частку у приватному фонді, перетворивши її на токен на блокчейні. Це надає кілька переваг:

Підвищення ліквідності: Токени можна вільно продавати та купувати на спеціалізованих біржах 24/7, не чекаючи роками.

Дроблення: Частку у фонді можна розділити на тисячі дрібних токенів, що значно знижує поріг входу для менших інвесторів.

Ефективність: Використання блокчейну спрощує та здешевлює процеси обліку прав власності та розрахунків.

Платформа від LSEG, по суті, створює регульовану інфраструктуру для цього нового ринку.