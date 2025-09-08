Nasdaq подала заявку в SEC на токенізацію акцій, прагнучи випередити конкурентів

Американська фондова біржа Nasdaq, де торгуються акції найбільших технологічних гігантів, зробила рішучий крок до впровадження блокчейн-технологій. У понеділок, 8 вересня, біржа подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявку на отримання дозволу для запуску торгівлі токенізованими акціями. Про це повідомляє CoinDesk.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонує Nasdaq

Згідно з поданою заявкою, Nasdaq планує створити систему, в якій клієнти зможуть обирати, як саме торгувати акціями: традиційним шляхом або на блокчейні за допомогою токенізованих цінних паперів.

У пропозиції наголошується, що обидва варіанти матимуть однаковий пріоритет виконання.

Кліринг та розрахунки за токенами, як і за звичайними акціями, буде проводити Депозитарна трастова компанія. Покупці токенізованих акцій отримають повні права на відповідні цінні папери, включно з правом голосу.

Конкуренція на ринку токенізації

Цей крок Nasdaq є відповіддю на стрімкий розвиток ринку токенізації реальних активів. Раніше цього року цифровий брокер Robinhood вже запустив торгівлю токенізованими акціями для європейських клієнтів, а криптобіржі, як-от Bybit,Kraken та Gemini, також активно розвивають цей напрямок. Однак вихід на цей ринок такого гіганта традиційних фінансів, як Nasdaq, є особливо значущою подією.

Ініціатива також відповідає пріоритетам самої SEC. Голова комісії Пол Аткінс неодноразово заявляв, що токенізація активів є одним із ключових напрямків роботи регулятора в рамках його нової ініціативи «Project Crypto».

До теми: Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями