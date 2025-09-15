Попри те, що з 1 вересня 2025 року у низці областей були підвищені тарифи на розподіл електроенергії для споживачів як 1, так і 2 класу напруги, що теоретично могло б потягти підвищення кінцевих тарифів і на ЕЗС, на практиці цього не відбулося — більшість операторів зберегли старі розцінки. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Тарифи на розподіл електроенергії зросли: Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні
Більшість власників електромобілів на українському парку мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, які можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.
Аналітики відмічають, що одна з мереж додала гривню за швидке заряджання, натомість ще один оператор зменшив тарифи, на 1,50 грн за підключення зі змінним струмом (AC), та на 1,91 грн за зарядку постійним струмом (DC).
Зазначається, що середня ціна кіловат-години отриманої через АС-порт цього місяця складає 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн). Фахівці відмічають, що вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні. Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.
За словами експертів, найвигіднішим варіантом залишається домашня розетка, особливо якщо є двозонний лічильник електроенергії. Це повільно, у кращому разі до 100−150 км за ніч при віддачі у 3 кВт, але й найменш затратно — приблизно як за порцію кави у кіоску.
«Заряджати машину на ЕЗС дорожче, однак тут платимо за швидкість (орієнтовно від 20 хв до 1 год до „повного“), та можливість здійснення міжобласних поїздок, або й локальних, для тих, хто не має можливості користуватися домашньою розеткою, але вже встиг зрозуміти що переваги електромобіля не лише у його економності», — додали фахівці.
Переваги оформлення поліса ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Коментарі - 5
Дуже потужні експерти які вважають що максимальна потужність з розетки це 3 квт.
АЛЕ практично всі власники електромобілів ставлять силові розетки та зарядні станції (вони дешеві). Електромобілі зазвичай підтримують домашню зарядку на 7+ кВт. Чого достатньо, щоб практично за будь-яких умов за ніч повністю зарядити машину.
В іншому, доволі здрава стаття, об`єктивна.
электропроводки (алюминий или медь) а также сечения проводов.
В частном секторе хозяин-барин — каким сечением и типом провода
подвёл электропитание к домовладению — то и получил…
Якраз саме в економності зарядки і тільки! Оскільки ходова ел. автомобіля дуже погана (спрощена і полегшена), що потребує частого ремонту а це-додаткові гроші!