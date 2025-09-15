Тарифи на розподіл електроенергії зросли: Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні

Попри те, що з 1 вересня 2025 року у низці областей були підвищені тарифи на розподіл електроенергії для споживачів як 1, так і 2 класу напруги, що теоретично могло б потягти підвищення кінцевих тарифів і на ЕЗС, на практиці цього не відбулося — більшість операторів зберегли старі розцінки. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку .

Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні

Більшість власників електромобілів на українському парку мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, які можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

Аналітики відмічають, що одна з мереж додала гривню за швидке заряджання, натомість ще один оператор зменшив тарифи, на 1,50 грн за підключення зі змінним струмом (AC), та на 1,91 грн за зарядку постійним струмом (DC).

Зазначається, що середня ціна кіловат-години отриманої через АС-порт цього місяця складає 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн). Фахівці відмічають, що вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні. Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

За словами експертів, найвигіднішим варіантом залишається домашня розетка, особливо якщо є двозонний лічильник електроенергії. Це повільно, у кращому разі до 100−150 км за ніч при віддачі у 3 кВт, але й найменш затратно — приблизно як за порцію кави у кіоску.

«Заряджати машину на ЕЗС дорожче, однак тут платимо за швидкість (орієнтовно від 20 хв до 1 год до „повного“), та можливість здійснення міжобласних поїздок, або й локальних, для тих, хто не має можливості користуватися домашньою розеткою, але вже встиг зрозуміти що переваги електромобіля не лише у його економності», — додали фахівці.

