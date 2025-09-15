У серпні Фонд гарантування вкладів виплатив понад 2,8 млн грн відшкодування

Протягом серпня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,8 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,85 млрд грн.

Нагадаємо

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП. Гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.