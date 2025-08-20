Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 18:05

Pop Mart прогнозує дохід понад $4 мільярди цього року та запускає міні-Лабубу

Гендиректор Pop Mart Ван Нін заявив у середу, 20 серпня, що компанія впевнено рухається до цільового показника доходу — 20 млрд юанів ($2,78 млрд) у 2025 році. Водночас за його словами, вже цього року Pop Mart без труднощів досягне 30 млрд юанів ($4,18 млрд). Про це пише Reuters.

Гендиректор Pop Mart Ван Нін заявив у середу, 20 серпня, що компанія впевнено рухається до цільового показника доходу — 20 млрд юанів ($2,78 млрд) у 2025 році.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ван, який заснував компанію у 2010 році, спілкувався з аналітиками після того, як у вівторок, 19 серпня, Pop Mart оголосила про рекордні результати за перше півріччя.

Виробники «потворно-милої» ляльки Лабубу повідомили, що чистий прибуток компанії зріс майже на 400% на тлі стрімкого зростання попиту на їхні іграшки, особливо на високомаржинальних закордонних ринках.

Основний бізнес Pop Mart — це виробництво та продаж колекційних іграшок. Багато з них розробляються у співпраці з художниками та продаються у «сліпих коробках» (blind boxes), які споживачі купують приблизно за $10−20, не знаючи, яка саме версія іграшки знаходиться всередині.

Феномен Лабубу

Лабубу, зубастий персонаж із серії іграшок «The Monsters», розробленої Касінгом Лунгом, став улюбленцем знаменитостей, включаючи Ріанну та Девіда Бекхема. При цьому іграшка користується популярністью і всьому світі.

Досі Лабубу була найпопулярнішою у вигляді брелока для сумок. Однак цього тижня Pop Mart анонсувала випуск міні-версії, яку можна буде кріпити й до телефонів.

Читайте також: «Чим популярнішими вони стають, тим більше я їх хочу»: феномен іграшок Labubu, які підкорили світ

Pop Mart повідомила, що серія The Monsters принесла компанії 4,81 мільярда юанів ($669,88 млн) у першому півріччі, що становить 34,7% від загального доходу. Чотири інші серії іграшок, включаючи Molly та Crybaby, заробили понад 1 мільярд юанів за цей період.

Зростання акцій

Акції компанії зросли більш ніж на 230% з початку року, завдяки чому Pop Mart стала ціннішою, ніж традиційні гіганти індустрії, такі як виробник Барбі Mattel та материнська компанія Hello Kitty Sanrio, з ринковою капіталізацією понад $50 мільярдів.

Плани

Наступною метою Pop Mart є створення імперії в стилі Діснея. Керівники компанії оптимістично оцінюють можливості для персонажів Pop Mart з’являтися в анімаційних фільмах та бути представленими в атракціонах тематичних парків, хоча не очікується, що це принесе значний прямий дохід у короткостроковій перспективі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
