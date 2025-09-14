Польща змінює порядок виплат для українських біженців

Відтепер соціальна підтримка «800+» для іноземців безпосередньо пов'язана з трудовою зайнятістю та навчанням дітей у польських школах. Якщо людина не працювала в конкретному місяці, виплата автоматично припиняється. Про це повідомляє Польська агенція друку .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Закон також вимагає, щоб іноземці заробляли щонайменше 50% від мінімальної зарплати (у 2025 році — 2333 злотих), а Управління соціального страхування щомісяця перевіряло їхню зайнятість і перебування в країні. Для отримання виплат тепер обов'язково мати PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).

Крім того, вводяться обмеження на доступ до частини медпослуг для дорослих громадян України, а термін їхнього легального перебування в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року.

Читайте також: До 1 300 євро щомісяця: які країни найбільше платять українським біженцям

Нагадаємо

Програма «800+» — це польська щомісячна допомога на дитину в розмірі 800 злотих, яку отримують сім'ї з дітьми до 18 років.

У серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню редакцію закону про допомогу українцям. Він заявив, що виплати мають отримувати тільки ті, хто реально працюють у Польщі.

Читайте також: У Польщі закривають притулки для українців: хто залишиться з житлом