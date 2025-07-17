У Польщі закривають притулки для українців: хто залишиться з житлом

Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Відповідний законопроєкт уряд країни схвалив у вівторок, 15 липня, повідомляє Польське радіо.

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З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) для біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. До них належать:

пенсіонери,

вагітні жінки,

люди з інвалідністю.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до їхніх поточних потреб.

«Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений», — сказав він.

Зміни у фінансовій підтримці

Наразі понад половина мешканців центрів колективного розміщення вже доплачують за проживання та харчування.

Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи, пояснила, що протягом перших 120 днів після прибуття до Польщі кожен біженець має право на безкоштовне проживання.

«Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті», — додала вона.

Для 6 000 біженців, які не належать до захищених груп, планується запустити програму «Разом до незалежності». Кошти ЄС будуть спрямовані на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Наприклад, у центрах колективного розміщення в Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3 000 осіб, при цьому доступно ще понад 1 000 місць.