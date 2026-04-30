В НБУ заспокоїли: невизначеність щодо зовнішньої підтримки суттєво знизилася

Невизначеність щодо зовнішньої підтримки суттєво знизилася. У квітні ЄС розблокував фінансування для України обсягом 90 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan. Надходження першого траншу заплановане на червень. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний пид час монетарного брифінгу, 30 квітня.

Фінансування бюджету

За словами Пишного, очікується й подальше фінансування за програмами Ukraine Facility від ЄС та ERA від країн Групи семи у 2026−2027 роках, а також у межах механізму розширеного фінансування від МВФ у 2026−2029 роках.

Прогнози щодо надходжень

Загалом у 2026 році прогнозується надходження понад 53 млрд дол. США міжнародної допомоги, а також близько 42 млрд дол. США у 2027 році та 22 млрд дол. США — у 2028 році.

Такий рівень зовнішньої підтримки дасть змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберігати високий рівень міжнародних резервів (60−67 млрд дол. США у 2026−2028 роках), що забезпечуватиме спроможність НБУ підтримувати стійкість валютного ринку.