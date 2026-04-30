Долар подешевшав на міжбанку на 19 копійок

До закриття міжбанку в четвер, 30 квітня, курс долара знизився на 19 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
30 квітня 2026, 17:33
|
Відкриття 30 квітня
|
Закриття 30 квітня
|
Зміни
|
44,06/44,09
|
43,87/43,90
|
19/19
|
51,43/51,44
|
51,31/51,33
|
12/11
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,77−44,22 грн. Євро купують за 51,17 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,85−43,91, євро — 51,42−51,60 грн.
Джерело: Мінфін
