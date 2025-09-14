Morgan Stanley прогнозує зниження ставки ФРС на 100 б.п до кінця січня

Аналітики Morgan Stanley скоригували прогноз подальших змін процентної ставки Федеральною резервною системою США і тепер очікують, що її буде знижено на 100 базисних пунктів до кінця січня наступного року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У банку пояснюють зміну прогнозу посиленням ризиків ринку праці США.

Як показали дані міністерства праці, що вийшли в четвер, кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 27 тис. — до 263 тис., що є максимумом з жовтня 2021 року.

Раніше у вересні міністерство повідомило, що кількість робочих місць в американській економіці в серпні підвищилася лише на 22 тис. після зростання на 75 тис. місяцем раніше, тоді як безробіття досягло 4,3% проти 4,2% місяцем раніше.

Читайте також: ФРС залишив ставку на рівні 4,25−4,5%

На цьому фоні аналітики Morgan Stanley тепер очікують, що ФРС зменшить базову ставку на 25 б.п. на засіданні, яке пройде наступного тижня, а також на трьох наступних засіданнях — у жовтні та грудні 2025 року та у січні наступного року.

Після цього центробанк зробить паузу, вважають аналітики, прогнозуючи ще два зниження ставки у 2026 році, крім січневого — у квітні та липні.

Попередній прогноз Morgan Stanley припускав лише два зниження базової ставки по 25 б.п. до кінця поточного року (у вересні та грудні) та чотири у 2026 році.