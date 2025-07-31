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31 липня 2025, 8:06

ФРС залишила ставку на рівні 4,25-4,5%

Федеральна резервна система США (ФРС) вирішила залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

Федеральна резервна система США (ФРС) вирішила залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%.
Фото: depositphotos

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Рішення ФРС

«Комітет прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною. Комітет уважно ставиться до ризиків, що зачіпають обидві цілі його подвійного мандата. На підтримку цих цілей Комітет ухвалив рішення зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 4,25−4,5%», — йдеться у повідомленні ФРС.

Регулятор підкреслив, що при розгляді термінів і масштабів можливих змін ставки буде враховуватися вся макроекономічна статистика, що надходить, включаючи стан ринку праці, рівень інфляції та інфляційні очікування.

Окремо зазначається, що ФРС продовжуватиме скорочувати обсяги казначейських та іпотечних паперів, що перебувають на її балансі.

Читайте також: ФРС залишила ставку незмінною, незважаючи на заклики Трампа до зниження

ФРС також підтвердила готовність змінити курс грошово-кредитної політики, якщо з'являться нові ризики, які можуть перешкодити досягненню її цілей. При цьому економічна активність у першій половині року, за оцінкою Комітету, помірковано сповільнилася, але безробіття залишається низьким, а ринок праці демонструє стійкість.

Інфляція, незважаючи на зниження у попередні місяці, як і раніше, «дещо підвищена».

За рішення зберегти ставку проголосували більшість членів Комітету, включаючи голову Джерома Пауелла та його заступника Джона Вільямса.

Проти виступили два учасники засідання — Мішель Боуман та Крістофер Уоллер, які пропонували знизити цільовий діапазон на 0,25 в.п. Член FOMC Адріана Куглер на засіданні була відсутня і не голосувала.

Нагадаємо

  • Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему опустити базову процентну ставку відразу на 1 процентний пункт (п.п.), незважаючи на сильніші, ніж очікувалося, дані щодо американського ринку праці за травень.
  • Раніше Трамп заявляв, що має повноваження звільнити главу Федеральної резервної системи, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.
  • У посту в соцмережі Truth Social Трамп назвав Пауелла «великим невдахою», заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не опустить ставки негайно.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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