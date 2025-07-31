ФРС залишила ставку на рівні 4,25-4,5%

Федеральна резервна система США (ФРС) вирішила залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

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Рішення ФРС

«Комітет прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною. Комітет уважно ставиться до ризиків, що зачіпають обидві цілі його подвійного мандата. На підтримку цих цілей Комітет ухвалив рішення зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 4,25−4,5%», — йдеться у повідомленні ФРС.

Регулятор підкреслив, що при розгляді термінів і масштабів можливих змін ставки буде враховуватися вся макроекономічна статистика, що надходить, включаючи стан ринку праці, рівень інфляції та інфляційні очікування.

Окремо зазначається, що ФРС продовжуватиме скорочувати обсяги казначейських та іпотечних паперів, що перебувають на її балансі.

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ФРС також підтвердила готовність змінити курс грошово-кредитної політики, якщо з'являться нові ризики, які можуть перешкодити досягненню її цілей. При цьому економічна активність у першій половині року, за оцінкою Комітету, помірковано сповільнилася, але безробіття залишається низьким, а ринок праці демонструє стійкість.

Інфляція, незважаючи на зниження у попередні місяці, як і раніше, «дещо підвищена».

За рішення зберегти ставку проголосували більшість членів Комітету, включаючи голову Джерома Пауелла та його заступника Джона Вільямса.

Проти виступили два учасники засідання — Мішель Боуман та Крістофер Уоллер, які пропонували знизити цільовий діапазон на 0,25 в.п. Член FOMC Адріана Куглер на засіданні була відсутня і не голосувала.

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