США запровадили нові санкції проти компаній, що допомагали рф обходити обмеження

США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали росії підтримувати її військову машину. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Хто потрапив під санкції

До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Крім того, під санкції потрапили і низка російських фірм.

«Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися», — резюмував Єрмак.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпець щодо владіміра путіна «швидко вичерпується», та пригрозив москві новими економічними санкціями на тлі зриву спроб організувати мирні переговори з Україною. Водночас він наголосив, що вважає війну переважно європейською проблемою.