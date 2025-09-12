Multi від Мінфін
12 вересня 2025, 18:31

«Мій терпець вичерпується»: Трамп погрожує росії новими санкціями проти банків та нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпець щодо владіміра путіна «швидко вичерпується», та пригрозив москві новими економічними санкціями на тлі зриву спроб організувати мирні переговори з Україною. Водночас він наголосив, що вважає війну переважно європейською проблемою. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News у п'ятницю, 12 вересня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпець щодо владіміра путіна «швидко вичерпується», та пригрозив москві новими економічними санкціями на тлі зриву спроб організувати мирні переговори з Україною.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загроза нових санкцій

«Це дуже сильно вдарить санкціями по банках, а також стосуватиметься нафти та мит», — сказав Трамп про можливі нові заходи проти росії.

При цьому він зазначив, що вже «багато зробив» для покарання росії, навівши як приклад розширення мит проти Індії за закупівлю російських енергоносіїв.

«Це проблема Європи, значно більшою мірою, ніж наша проблема», — додав президент США.

Ці заяви пролунали на тлі того, що у п'ятницю кремль оголосив про «паузу» в переговорах з Україною, попри попередні зусилля Трампа організувати прямі переговори між путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Тиск на союзників та G7

Паралельно з погрозами на адресу москви, США посилюють тиск на своїх партнерів. На зустрічі міністрів фінансів G7 у п'ятницю американська делегація, як очікується, закличе союзників:

  • Запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти.
  • Створити юридичні механізми для конфіскації заморожених суверенних російських активів та використання цих коштів для фінансування оборони України.

Раніше цього тижня Трамп заявляв європейським чиновникам, що готовий запровадити нові жорсткі мита проти Китаю та Індії, але лише в тому випадку, якщо Європа зробить те ж саме.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
