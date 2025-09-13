Скільки може коштувати інвестиція в розмірі 1000$ у Shiba Inu, Dogecoin та XYZ через 10 років

За останнє десятиліття вартість мем-монет зазнала вибухових змін. Деякі ранні покупці перетворили невеликі суми на статки, а інші спостерігали за падінням цін. Що може статися, якщо сьогодні вкласти таку ж суму в Shiba Inu , Dogecoin та XYZ? У цій статті розглядаються можливі варіанти майбутнього і з'ясовується, чи може сьогоднішня скромна ставка принести майбутні прибутки.

Великий гавкіт Shiba Inu: як мем-монета прагне реального використання в наступному ралі

Shiba Inu, або SHIB, — це весела монета, створена в серпні 2020 року таємничим творцем Ryoshi. Як і Dogecoin, вона почалася як жарт, але працює на завантаженій дорозі Ethereum і може підключатися до багатьох додатків. Творець надрукував один квадрильйон монет. Половина з них дісталася Віталіку Бутеріну, який потім частину віддав індійській організації Covid Relief, а решту спалив. Цей вчинок привернув велику увагу до SHIB. Зараз команда створює ShibaSwap для торгівлі та планує запустити арт-ринок для токенів цифрового мистецтва і клуб для власників, що базується на голосуванні.

Меми все ще вдихають життя в ринок, і SHIB користується цим ажіотажем. Однак він також має інструменти, яких не має Dogecoin. Його зв'язок з Ethereum дозволяє розробникам швидко додавати нові частини, а спалювання допомагає обмежити пропозицію. Якщо наступний бичачий тренд буде сприятливим для недорогих монет з чіткою історією, SHIB може знову засяяти. Великі капіталізації, такі як Bitcoin, можуть задавати темп, але невеликі монети часто рухаються сильніше, коли надходять гроші. Проте SHIB вже піднявся з мінімумів, тому для нових прибутків потрібні більше спалювань, запуск додатків і спокійний ширший ринок. Фанати спокійно спостерігають, чекаючи на наступний гавкіт.

Від мему до мейнстріму: чому Dogecoin все ще рухає криптовалютним ринком

Dogecoin з'явився в 2013 році як легковажна версія Bitcoin із усміхненим шиба-іну в головній ролі. Його творці, Біллі Маркус і Джексон Палмер, хотіли розваги, а не слави. Вони не встановили обмеження на кількість монет і дозволили щохвилини випускати 10 000 нових DOGE. Жарт став популярним. У 2021 році твіти Ілона Маска та зростання криптовалютного ринку підняли його вартість понад 50 мільярдів доларів, що зробило мем-монету одним із гігантів ринку. Ця історія довела, що інтернет-спільнота може перетворити сміх на серйозні гроші.

В основі DOGE лежить той самий алгоритм Proof-of-Work, що й у Litecoin, тому блоки надходять швидко, а комісії залишаються низькими. Його нескінченна пропозиція утримує ціну за монету на низькому рівні, що ідеально підходить для чайових, подарунків та мікроплатежів. Сьогодні чутки про те, що Маск додасть DOGE до своєї платформи X, викликають новий ажіотаж. Біткойн повільно наближається до нового піку, а мем-монети знову в тренді, але мало хто може зрівнятися з популярністю Dogecoin. Поки любителі дефіциту переслідують біткойн або ефіріум, ті, хто робить ставку на енергію спільноти, можуть виявити, що веселий песик готовий до нового спринту.

Висновок

SHIB і DOGE виглядають добре

