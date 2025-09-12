Жоден російський банк не зміг відновити доступ до SWIFT — розвідка

З лютого 2022 року жодна з 93 російських фінансових організацій, відключених від міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, не змогла відновити до неї доступ. В результаті обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а її фінансова система стає дедалі більш ізольованою. Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.