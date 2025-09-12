З лютого 2022 року жодна з 93 російських фінансових організацій, відключених від міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, не змогла відновити до неї доступ. В результаті обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а її фінансова система стає дедалі більш ізольованою. Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.
12 вересня 2025, 19:05
Жоден російський банк не зміг відновити доступ до SWIFT — розвідка
Відключення від SWIFT, яке часто називають «фінансовою ядерною зброєю», завдало нищівного удару по можливості російських банків проводити міжнародні розрахунки. Статистика падіння обсягу повідомлень, відправлених російськими користувачами через систему, є показовою:
- 2022 рік: падіння на 55,5% до 70 млн повідомлень.
- 2023 рік: падіння ще на 65,7% до 24 млн.
- 2024 рік: падіння на 25,3% до 18 млн.
- Перше півріччя 2025 року: падіння ще на 6,6% до 8 млн повідомлень.
Попри заяви кремля про «стабільність» та наявність внутрішніх аналогів, російський бізнес змушений використовувати обхідні шляхи для міжнародних розрахунків, зокрема криптовалюти, готівку, взаємозаліки (неттінг) та рахунки в іноземних банках у «дружніх» країнах.
