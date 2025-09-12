ЄС продовжив персональні санкції проти росії, готується 19-й пакет

Країни Європейського Союзу погодили продовження санкцій, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну росії проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

«Ми щойно продовжили наші санкції проти росії», — написала Каллас.

Вона також додала, що Євросоюз активно працює над 19-м пакетом санкцій, який включатиме додаткові обмеження на експорт російської нафти, щодо «тіньового флоту» та фінансової системи рф.

Хоча Каллас не уточнила тип санкцій, імовірно, йдеться про персональні санкції, термін дії яких спливає 15 вересня. Попереднє рішення про їхнє продовження було ухвалене у березні 2025 року.

Угорщина та Словаччина не змогли виключити росіян зі списку

Незважаючи на спроби Угорщини та Словаччини домогтися виключення шести росіян із санкційного списку ЄС, ці особи залишилися під санкціями. Про це повідомили дипломати ЄС кореспондентці «Європейської правди».

Компромісом стало продовження санкцій на стандартні шість місяців, замість року, на чому спочатку наполягали деякі країни. Водночас відбулися «суто технічні виключення» деяких інших осіб зі списку, причини яких поки не уточнюються.

Пізніше стало відомо, що одне з таких виключень стосується Павла Єзубова, на підставі рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь.