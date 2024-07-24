Rheinmetall отримав від України офіційне замовлення на будівництво заводу боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому. Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

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Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 2 років.

Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як «low three-digit million euro» (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Що вироблятиме завод

Підприємство вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде «шестизначне число», тобто не менше ніж 100 000 боєприпасів на рік.

«Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності», — зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Німеччині екстремісти підпалили садовий будинок Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.