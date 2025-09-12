НБУ пояснив, чому інфляція виявилася нижчою за прогноз

У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики. Національний банк прокоментував рівень інфляції.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, переважено під впливом розширення пропозиції с/г продукції нового врожаю.

Фундаментальний ціновий тиск також послабився під впливом заходів монетарної політики НБУ та поступового зниження тиску з боку ринку праці. Траєкторія базової інфляції була близькою до прогнозу.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 23,9% р/р

Ціни на окремі овочі знизилися в річному вимірі або значно пригальмували темпи зростання завдяки надходженню вищих, ніж торік, урожаїв. Темпи зростання цін на фрукти також почали сповільнюватися, але залишалися суттєвими внаслідок втрат урожаю навесні через заморозки.

Знизилися й темпи подорожчання борошна й окремих круп. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів'я тварин.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,4%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 17,7% р/р. Зокрема, пригальмувало зростання цін на молочну продукцію, олію, хліб та хлібопродукти.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося — до 2,8% р/р. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг незначно пришвидшилася — до 14,1%, що зумовлювалося передусім підвищенням тарифів на послуги мобільного зв’язку. Також швидше дорожчали фінансові послуги, послуги таксі та страхування здоров’я. Натомість інфляція переважної більшості інших послуг сповільнювалася.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися — до 10,8% р/р

Така динаміка пояснювалася зниженням темпів подорожчання алкогольних напоїв. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на тютюнові вироби.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися — до 6%

Така динаміка зумовлена як незначним зниженням світових цін на нафту, так і зміцненням гривні відносно євро.

Загальна інфляція сповільнюється три місяці поспіль дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас динаміка її базової компоненти є доволі близькою до прогнозу НБУ.

Прогноз

У наступні місяці очікується збереження тенденції до зниження інфляції. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

Нагадаємо

Колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook прокоментував основні чинники та особливості інфляційної динаміки в країні. За його словами, інфляція в Україні знижується повільно іпоточний рівень далекий від прогнозів НБУ.