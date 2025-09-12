Банківські додатки-2025: як обрати найзручніший

З 1 серпня в Україні діють правила відкритого банкінгу. Це означає, що у перспективі у споживачів фінансових послуг з'явиться можливість додавати картки різних банків до єдиного застосунку та повністю управляти ними (переказувати кошти, поповнювати та ін.), бачити історію транзакцій тощо. Зрозуміло, що за наявності такої можливості користувачі обиратимуть найзручніший і найфункціональніший застосунок.

Аби полегшити вибір, «Мінфін», на підставі позитивних відгуків наших читачів, вибрав чотири популярні застосунки — Приват24, Sense SuperApp від Sense Bank, CA+ від Credit Agricole та àбанк24, і проаналізував їх, аби зрозуміти, який із них найбільше відповідає очікуванням користувача у 2025 році.

Мобільний банкінг сьогодні — це не просто про рахунки та платежі. Це — повноцінна фінансова екосистема, яка живе у смартфоні: з кешбеком, інвестуванням, облігаціями, бюджетом для дітей та відеочатами з банкірами. В умовах конкуренції за увагу клієнта переможцями стають ті банки, які поєднують бездоганну зручність, персональний підхід та інноваційні сервіси.

Універсальність, як головна перевага

Користувачі вже не готові миритися з повільним завантаженням, обмеженим набором функцій чи хаотичним меню. Зручність у користуванні та доступність основних сервісів та послуг — ось що має першочергове значення. Застосунок або «чіпляє» з перших секунд, або його видаляють.

Останнє точно не про Приват24. Це перший банківський застосунок, з якого, власне, і розпочалася історія українського онлайн-банкінгу. Мобільний Приват24 з’явився у 2010 році. І досі залишається одним із найбільших в Україні, за кількістю користувачів, доступних послуг, та улюбленцем бухгалтерів через зручну підв'язку з бізнес-акаунтом для ФОП.

«З Приват24 можна все, що треба людині в житті, — від початку співпраці з банком та першої цифрової картки до отримання кредитів, керування страховками, оформлення Юніор карток для дітей, відкриття та керування рахунками ФОП, якщо ви вирішили почати власний бізнес», — говорить член правління з питань роздрібного бізнесу Приватбанку Дмитро Мусієнко.

Відкрити будь-яку цифрову картку чи замовити безкоштовну доставку карток поштою в Україні та світу в Приват24 можна за декілька кліків. Крім того, у застосунку можна здійснювати всі види переказів.

Якщо говорити про комплексне рішення, то тут не менш упевнено виглядає Sense SuperApp від Sense Bank. Це не просто онлайн-банкінг, а фактично «фінансовий мультиінструмент» — один додаток для всього: особистих фінансів і рахунків ФОП. Без потреби встановлювати щось додаткове.

«У Sense SuperApp є понад сотні функцій, які дозволяють не лише зручно й швидко переказувати кошти та оплачувати безліч послуг, включно з комунальними, але й оформлювати довідки про стан рахунків онлайн, керувати підписками, інвестувати в ОВДП, випускати особливі картки для близьких і дітей, робити валютообмін, відкривати збірки, раціонально вести особистий чи сімейний бюджет за допомогою персонального фінансового помічника і навіть мати змогу подорожувати Україною завдяки мобільній грі-квесту», — каже Олександр Поддєрьогін, начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.

Крім того, користувачі застосунку отримують доступ до вбудованого месенджера, карток лояльності магазинів-партнерів, програми лояльності банку Cash`U Club і персональних пропозицій. І статистика говорить сама за себе: понад 95% клієнтів Sense Bank вже оформлюють картки саме через мобільний застосунок.

У Credit Agricole зробили ставку на функціональність, простоту та інтуїтивну зрозумілість інтерфейсу. Як результат — застосунок СА+ має середню оцінку 4,8 від користувачів на App Store і Google Play. Тут є все, що треба: від онлайн-відкриття рахунків фізичних осіб у декількох валютах, P2P-переказів, швидкої купівлі валюти до контролю за кредитами, депозитами і поточними рахунками.

«У нас клієнти можуть миттєво відкривати digital-картки, виконувати платежі та перекази, приєднуватися до кешбек-програм, управляти лімітами, додавати картки в Apple Pay чи Google Pay, бачити повні реквізити і формувати виписки просто з додатку, а також новинка — керувати своїм рахунком ФОП», — коментують у пресслужбі Credit Agricole.

А ще — зручна статистика витрат (PFM), QR-сканер, оплата комуналки без комісії, інтеграція з месенджерами та легкий вхід через біометрію. Все чітко і без зайвого ускладнення.

àбанк і його застосунок àбанк24 обрав шлях максимальної простоти. Тут можна швидко й легко: відкрити рахунок, замовити картку, оформити кредит або страховку, заплатити за комуналку, надіслати кошти на благодійність. «Керування фінансами — у декілька кліків», — наголошують в àбанк. І в цьому вся філософія àбанк: нічого зайвого, усе зручно і швидко.

Мобільний банкінг для ФОП: не лише «доступ до рахунку», а повноцінний бек-офіс

Можливість керувати бізнес-фінансами — сьогодні вже не просто «плюс», а must-have для кожного мобільного банку. І ось тут різниця між підходами банків відчувається особливо.

Приватбанк об'єднав функціонал приватного і бізнес-банкінгу у єдиному застосунку Приват24, дуже спростивши життя ФОПів. Крім того, для МСБ та корпоративних клієнтів в мобільному додатку «Приват24 для бізнесу» клієнтам доступні 12 категорій послуг, серед яких, окрім традиційних банківських операцій, є можливість подати звітність, отримати актуальну інформацію щодо податків, реквізити податкової та сплатити податки, а також електронний документообіг, сервіси еквайрингу та інші функції. У користувачів «Приват24 для бізнесу» є можливість підключати еквайринг, створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості, генерувати кваліфікований підпис SmartID, змінювати в додатку тарифні плани РКО, налаштувати біометричну ідентифікацію, перевіряти контрагентів в сервісі «Досьє ділової репутації» та інше.

«Такий комплексний підхід робить „Приват24 для бізнесу“ одним із найфункціональніших інструментів для підприємців та корпоративних клієнтів», — говорить член правління Приватбанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Sense SuperApp теж виділяється серед банківських застосунків. Тут мобільний банкінг для підприємців справді «mobile-first» — усе автоматизовано, без зайвої бюрократії.

«Понад 90% бізнес-операцій ФОПи виконують самостійно, без менеджерів і візитів до відділень. Застосунок дозволяє сплачувати податки з автоматичним заповненням реквізитів, генерувати довідки, створювати QR-коди, продавати валюту онлайн 24/7, відкривати доступ для бухгалтера, бронювати готівку, переглядати торгові точки та формувати звіти з еквайрингу тощо», — розповідають у Sense Bank.

Це — повноцінний інструмент для самостійного управління бізнесом, який ще й працює напрочуд швидко.

Credit Agricole поєднує відразу два рішення для ФОПів: мобільний застосунок CA+ та вебклієнт-банк CA+ Pro, який повністю адаптований під мобільні пристрої та планшети.

В бізнес-акаунті CA+ підприємці мають можливість здійснювати перекази з бізнес-рахунку на власні картки в банку, подавати заявки на продаж валюти й, звісно, підписувати платежі КЕП або Дія.Підписом. Банк активно розвиває бізнес-акаунт у застосунку СА+, постійно розширюючи функціонал для ФОП.

Таким чином, CA+ Pro забезпечує повноцінний функціонал для бізнесу, а CA+ — швидкий мобільний доступ до основних операцій із перспективою подальшого розширення можливостей.

А от àбанк пропонує повне дистанційне обслуговування: від відкриття рахунку у гривні чи валюті до платежів, кредитування, виписок, еквайрингу. Все — просто через застосунок àбанк24.

Ідентифікація та самостійне керування картками: максимум свободи

Сучасний банківський застосунок має давати клієнту контроль. І мова не лише про перекази чи перегляд балансу, а про гнучкі налаштування: зміна PIN-коду, управління лімітами, блокування картки у разі потреби — усе це сьогодні вже базовий стандарт.

У Приват24 набір можливостей для керування картками є одним із найширших на ринку. Нові клієнти можуть проходити ідентифікацію повністю онлайн — через додаток, використовуючи документи з «Дії» або фото посвідчення особи. Зміна PIN-коду доступна прямо в застосунку, як і налаштування інтернет-лімітів чи повне блокування/розблокування картки в разі потреби. Користувачі можуть також приховати залишок на рахунках або оновити персональні дані через опцію «Оновити інформацію». Якщо картка буде тимчасово заблокована через підозрілу активність, клієнт отримає інструкції щодо її розблокування без звернення до відділення.

У Sense Bank теж упевнені: процес ідентифікації має бути не лише зручним, а й безпечним.

«Ідентифікація нового клієнта проходить повністю онлайн. Є два варіанти — через „Дію“, або через процес відеоідентифікації з оператором. І все це — без відділень, зі зрозумілими підказками в інтерфейсі», — зауважує Олександр Поддєрьогін, начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.

Застосунок Sense SuperApp дозволяє самостійно змінити PIN та ліміти, заблокувати чи розблокувати картку, оновити кодове слово або приховати залишок на рахунку — все з одного екрана.

Credit Agricole теж підтримує дистанційну ідентифікацію — особливо важливу в умовах війни, коли офлайн-доступ може бути обмеженим. Карткою можна повноцінно керувати: встановлювати PIN, вимикати захисні обмеження, переглядати статуси, генерувати виписки.

В àбанк24 ідентифікація займає декілька хвилин — достатньо передати документи через «Дію» або сфотографувати їх. Далі — повний набір інструментів: налаштування кредитних лімітів, зміна PIN, обмеження підписок, вибір картки для переказів за номером телефону.

Підтримка 24/7: коли важливо не чекати

Клієнти дедалі частіше хочуть отримувати допомогу не «з понеділка до п’ятниці», а тут і зараз, незалежно від часу доби. І банки почали відповідати на цей запит.

У Приват24 підтримка працює у форматі 24/7 і включає декілька каналів зв’язку — зокрема, вбудований чат-бот, який здатен вирішити більшість типових питань за секунди. Якщо відповідь не знайдена, користувача автоматично з'єднають з оператором. Спілкування з живим оператором зазвичай не займає багато часу — додаток зберігає історію звернень, тому немає потреби кожного разу пояснювати ситуацію з нуля. Під час війни Приват24 додав можливість безпосередньо зателефонувати до банку через застосунок — на випадок, якщо клієнт поза зоною дії мобільних операторів, але має доступ до інтернету.

Sense SuperApp, зі свого боку, пропонує відразу декілька способів зв’язку: онлайн-чат у декілька кліків, відеочат із агентом, телефонні лінії та можливість написати у Viber прямо з додатку. Завдяки різноманіттю каналів звʼязку підтримка цілодобова. Особливо зручно, що у ФОП є персональний менеджер — його контакти завжди під рукою в додатку.

«У відеочаті можна вирішити питання, які раніше потребували візиту до відділення, — перевипустити картку, оновити паспортні дані, змінити фінансовий номер тощо», — пояснює начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.

У Credit Agricole підтримка також реалізована зручно: клієнт може зателефонувати просто з додатку, написати в Telegram чи Viber, переглянути телефони довідкового центру — все максимально доступно.

àбанк зробив ставку на простоту: кнопка підтримки — на екрані авторизації та головному екрані застосунку. Без потреби шукати її в глибинах меню.

Безпека: як банки захищають кошти клієнтів під час війни

У час, коли цифрові загрози стають дедалі витонченішими, безпека — не просто фіча в мобільному банку, а питання довіри. І якщо раніше достатньо було PIN-коду, то сьогодні банки озброюються штучним інтелектом, біометрією, двофакторкою та аналітикою в реальному часі.

У Sense Bank питання кіберзахисту в умовах війни виведене у топпріоритет. За словами представників банку, в Sense SuperApp реалізовано комплексну систему безпеки, де кожна деталь — від входу до підтвердження операцій — продумана до дрібниць.

«Ми використовуємо двофакторну аутентифікацію, шифрування даних і постійний моніторинг підозрілої активності в реальному часі. Це дає змогу оперативно реагувати на потенційні загрози», — коментує Олександр Поддєрьогін.

Крім того, Sense Bank впроваджує технології штучного інтелекту — зокрема, для виявлення шахрайських схем та запобігання операціям, пов’язаним із соціальною інженерією. Також клієнтам доступна біометрична ідентифікація, а підтвердження платежів проходить через зручне рішення 3D Secure.

У Приват24 питання безпеки теж продумане до дрібниць. На початку війни банк за 45 днів впровадив трансформацію клієнтських даних та банківських сервісів до хмарних сховищ за кордоном, що убезпечило роботу банку. Крім того, в Приват24 є унікальні рішення для ринку.

«Ми постійно вдосконалюємо наші технології безпеки та сервіси, що допомагають протидіяти шахраям; відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством, не треба телефонувати до банку та чекати з'єднання з оператором, — відзначив Дмитро Мусієнко. — Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства».

Для безпечного входу в Приват24 можна використовувати Face ID, відбиток пальця або класичний пароль. Двофакторна авторизація під час здійснення операцій — застосунок додатково просить підтвердження через SMS, дзвінок або код картки. Ще одна корисна опція — вбудований моніторинг безпеки: застосунок автоматично перевіряє, наскільки захищений ваш пристрій, і повідомляє, якщо є ризики.

Credit Agricole більше зосереджений на простоті доступу, не жертвуючи при цьому безпекою. Користувачі можуть входити до застосунку CA+ через Face ID або відбиток пальця. Це вже звичний стандарт, але досі актуальний, адже дозволяє не вводити паролі власноруч і мінімізує ризик підглядання їх іншою особою.

У àбанк24 також зробили ставку на біометрію. У застосунку абанк24 реалізовані технології Face ID, двофакторна аутентифікація для ризикових платежів і навіть підтвердження входу через Life Selfie, якщо ви заходите з нового пристрою. Тобто додаток перевіряє, що це точно ви, і ніхто інший.

Ситуації бувають різні — загубили картку, помітили підозрілу операцію, дізналися про витік даних. У таких випадках критично важливо не чекати, а діяти відразу. У згаданих банках це вже давно реалізовано.

Приват24 та Sense SuperApp дають можливість миттєво заблокувати картку або змінити безпекові параметри у декілька кліків. Вибрали потрібну картку — активували блокування — і готово. Так само легко розблокувати її назад — достатньо підтвердити дію кодом із SMS.

Крім блокування, користувачі обох застосунків можуть змінювати PIN-код, кодове слово, ліміти на операції та налаштування сповіщень — і все це дистанційно, без відвідування відділення.

У Credit Agricole подібна гнучкість теж реалізована: можна заблокувати або розблокувати картку, змінити ліміти на операції прямо у CA+.

«Якщо ж доступу до застосунку немає, допоможе звернення до Довідкового центру — це передбачено процедурно», — наголошують у пресслужбі фінустанови.

àбанк реалізував блокування/розблокування через налаштування картки або профілю користувача. Також можна керувати інтернет- та кредитними лімітами, змінювати PIN-код, обмежувати підписки чи вибирати картку для переказів за номером телефону.

Зручність і персоналізація: як додаток стає помічником

Справжній мобільний банкінг — це не лише про транзакції. Це про те, як банк підлаштовується під ваші звички, стиль комунікації та навіть мову.

У Приват24, Sense SuperApp, абанк24 та CA+ наразі неможливо додати рахунки або картки сторонніх банків для керування з одного інтерфейсу. Але у фінустановах не приховують — екосистема з мультибанкінгом є однією зі стратегічних цілей.

Наразі ж банки розвивають власні екосистеми. У Приватбанку користувач може додавати картки інших банків до гаманця та переказувати кошти зі своїх карток Приватбанку на картки інших банків, а також зберігати шаблони таких переказів для зручності в майбутньому. Крім того, у застосунку доступні платежі за реквізитами будь-якого українського банку — це дозволяє сплачувати рахунки чи переказувати кошти на будь-який IBAN власноруч.

Sense SuperApp зробив акцент на персоналізацію. Наприклад, функція «Персональні пропозиції», яку запустили минулого року, використовує ШІ для формування індивідуальних знижок та акцій від банку й партнерів на основі ваших уподобань і фінансової активності.

«Це дозволяє запропонувати клієнту саме те, що йому потрібно, — без спаму та зайвих пропозицій», — пояснюють у Sense Bank.

Ще одна цікава фіча — інтеграція дисконтних карток. Якщо раніше потрібно було носити окрему картку для бонусів у магазині, то тепер — достатньо мати під рукою смартфон із Sense SuperApp. А для деяких партнерів у додатку вже працює автоматичне зарахування бонусів під час покупки карткою Sense Bank.

Sense SuperApp має фінансовий месенджер, який поєднує банкінг і комунікацію. Через нього можна легко переказати або запросити гроші, додати стікери, написати коментар і навіть зберегти історію платежів, як у звичайному чаті.

Щодо абанк24, то хоч додавати рахунки інших банків тут не можна, проте поповнення з карток інших банків — у декілька кліків через Apple або Google Pay. У Credit Agricole аналогічно — мультибанкінгу наразі немає.

Наявність вибору мови — вже must-have для будь-якого цифрового сервісу. І українські банки це розуміють. Кожен із наведених банків пропонує на вибір дві мови у застосунку — українську та англійську. А в Sense SuperApp можна ще й вибрати стиль спілкування — дружній, нейтральний або діловий.

У 2025 році говорити про зручність, без огляду на потреби людей з інвалідністю, неприйнятно. І тут бачимо реальні кроки до інклюзивності з боку банків, хоча й не всі на одному рівні.

Приватбанк продовжує розширення інклюзивних можливостей. В останньому оновленні реалізовано, зокрема: підтримку VoiceOver/TalkBack — для озвучення тексту на екрані; контрастний режим і масштабування шрифтів (зручно для людей з порушеннями зору, втомою очей) та підсвічування полів для введення текстової інформації при наведенні курсора (допомагає уникати помилок і швидше орієнтуватися).

Sense Bank зробив акцент на відеочаті, який вже активно використовується для інклюзивного обслуговування. Через нього клієнти, зокрема, можуть перевипустити картку, оновити паспортні дані, розблокувати акаунт — усе без необхідності фізично йти до відділення.

«Це особливо важливо для клієнтів із порушенням слуху, зору або тих, хто перебуває за кордоном», — наголошує Олександр Поддєрьогін.

Також протягом 2024−2025 років додаток адаптовано під потреби слабозорих користувачів: зміна шрифтів, кольорів, контрастності для кращого зчитування інформації.

àбанк пішов ще далі й реалізував повноцінну адаптацію застосунку для слабозорих та незрячих клієнтів.

«Інтерфейс має текстові мітки, котрі допомагають керувати застосунком та озвучувати меню та дії. Також можна змінити розмір шрифту або застосувати системні шрифти», — деталізують у пресслужбі àбанк.

У Credit Agricole подібний функціонал наразі відсутній. Проте банк, ймовірно, з часом підтягне цей напрям у відповідь на запити користувачів.

Аналітика, кешбек та інвестиції: банкінг із розширенням

Нині користувач очікує від застосунку фінансової експертизи, а не просто балансу на рахунку.

У всіх опитаних банків є інструменти для аналізу витрат, проте їх функціонал суттєво відрізняється.

Найширше аналітичне ядро сьогодні має Sense SuperApp. Тут працює фінансовий помічник, який не просто фіксує транзакції, а планує бюджет, прогнозує витрати і надсилає сповіщення при перевищенні лімітів.

«Користувачі можуть обрати готову модель витрат або створити свою — враховуючи регулярні покупки, великі витрати та навіть середньоденну активність», — пояснюють у Sense Bank.

Категорії витрат підтягуються автоматично, а візуалізація дозволяє швидко зрозуміти, на що йде найбільше грошей і де можна заощадити.



Зручну систему фінансової аналітики пропонує Приват24. У вкладці «Аналітика» клієнти бачать структуру витрат і доходів за категоріями — у вигляді графіків і діаграм. Інформація оновлюється в реальному часі та автоматично сортується за типами покупок.

У Credit Agricole класичніший підхід: фінансова статистика за картками, із можливістю фільтрувати надходження та витрати за категоріями й періодами.

àбанк24 теж має базову аналітику: меню «Ліміти та обмеження», фільтри у виписках, пошук витрат за тегами та категоріями. Загалом достатній набір для бюджетування, але без глибоких інсайтів.

Щодо кешбеку, Sense SuperApp — справжній чемпіон. Програма Cash’U Club дозволяє щомісяця вибирати від 2 до 7 категорій покупок із кешбеком до 6%, а також обмінювати бонуси на гроші, благодійність або участь у розіграшах. Кешбек на покупки гаджетом, персоналізовані акції, 11 рівнів лояльності — усе максимально гейміфіковано.

На відміну від класичних програм кешбеків, Приват24 пішов далі та запустив першу в країні інтелектуальну програму лояльності «Привіт», що дозволяє клієнтам самостійно вибирати та активувати індивідуальні пропозиції кешбеку та знижок.

У àбанк24 — широкий спектр ко-брендових програм: картки АТБ, Вигода, Bolt, кешбек від банку та партнерів, а також smart кешбек.

Credit Agricole фокусується на національному кешбеку — 10% на українські товари.

«Щомісяця можна накопичувати до 3 000 грн. Отриманим кешбеком можна сплачувати за комунальні, транспортні та медичні послуги, а також купувати військові облігації та донатити на благодійність», — пояснюють у Credit Agricole.

А ось інвестиційний функціонал найрозвиненіший саме в Приват24 та Sense SuperApp.

У вебверсії Приват24 користувачі мають можливість інвестувати в державні цінні папери. Також Приват24 пропонує програму розумних накопичень «Конверти», які допомагають формувати фінансові резерви з вигідними умовами та автоматичними нарахуваннями 5% річних на всі Конверти із сумою накопичень від 3 000 грн.

У Sense SuperApp можна купувати й продавати ОВДП (державні та військові облігації) без комісій — повністю онлайн. Після зарахування облігацій кошти відразу починають працювати, а сам клієнт бачить прогнозований дохід, календар виплат та актуальні пропозиції.

«Ми бачимо в інвестуванні не лише інструмент фінансової вигоди, а й спосіб підтримати економіку та оборону України», — наголошує начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.

У àбанк фокус зроблено на накопичувальних продуктах. Зокрема, доступна функція «СкарбничкА» — сучасна версія заощаджень, яка допомагає поступово накопичувати кошти, відкладаючи дрібні суми при кожній витраті або транзакції.

Credit Agricole наразі не пропонує інвестиційних або накопичувальних опцій у своєму мобільному додатку.

Які інновації запропонували банки у 2025 році

2025 рік став роком розширення функціоналу, сімейних сервісів, інтелектуальних інтеграцій та нових підходів до клієнтського досвіду.

«Ми не зупиняємо розвиток інновацій та цифрових сервісів, — говорить Дмитро Мусієнко. — Для нас є вкрай важливою доступність послуг, фокус на кращий клієнтський досвід, і ІТ-команда банку продовжує аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити мобільний банк Приват24 ще зручнішим».

У квітні Приватбанк презентував своїм клієнтам оновлений мобільний банк Приват24 із принципово новим дизайном та інклюзивними можливостями головного екрану. Відтепер клієнти відразу бачать номер картки, рахунок IBAN і баланс — у зрозумілому форматі, де легко відрізнити власні кошти від кредитних. Керувати картками стало простіше: налаштування доступні в один дотик. Історія транзакцій — оновлена, щоб швидше знаходити потрібні платежі та формувати виписки. А важливі сервіси — Кредити, програма лояльності «Привіт» та накопичення у «Конвертах», розміщені внизу екрана.

Sense Bank запустив комплексний сервіс для сімейного обслуговування. Тепер можна випускати «Сімейні картки» до спільного рахунку, дитячі картки TRY, отримувати бонуси за залучення рідних, керувати лімітами для всієї родини. Нещодавно у застосунку також зʼявилась квест-гра «Подорож Україною», яка поєднує технології та емоційний досвід і дозволяє накопичувати додаткові Cash`U-бонуси. Ще одна зручність — інтеграція з WOG PRIDE, яка автоматично нараховує бонуси під час оплати, без потреби сканувати дисконтну картку.

«Ми перетворюємо банківський додаток на інструмент для всієї родини — від щоденних покупок до виховання фінансової грамотності у дітей», — переконують у Sense Bank.

Credit Agricole зробив ставку на корисні покращення інтерфейсу та бізнес-функцій. У застосунку з’явилися онлайн-дзвінки до служби підтримки, керування корпоративною карткою, скасування платежів упродовж 60 секунд. Це робить CA+ особливо зручним для підприємців та малого бізнесу. І хоча CA+ не завжди змагається з топовими гігантами за кількістю опцій, його висока позиція у топ-3 за відгуками користувачів у App Store та Google Play говорить про стабільний і зручний клієнтський досвід.

àбанк традиційно дивує нестандартними ідеями. Серед фішок 2025 року: Родинні звʼязки, My avto, Картка втрат ворога, eSim, у тому числі і для закордоних операторів, Миттєві платежі, Дія.Картка, Депозити за довіреністю, ОСЦПВ в Плати частинами, Туристичне страхування та ще більше кешбеків.

Важливо, що усі банки підтверджують — їхні застосунки працюють безперешкодно за межами України.

У Credit Agricole — підтримка Google/Apple Pay за кордоном, а також аеропортові сервіси для преміум-карток. В àбанк можна отримувати кешбек за кордоном, поповнювати закордонний мобільний — і це не просто дрібниця, а важливий бонус для тих, хто часто мандрує.