11 вересня 2025, 19:22

«Пограбування Києва»: Кличко про вилучення 8 мільярдів з бюджету столиці

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, що, зокрема, передбачають вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, що, зокрема, передбачають вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мер столиці Віталій Кличко розкритикував це рішення, назвавши його «пограбуванням».

«Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроект, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та закону «Про столицю». І порушує права місцевого самоврядування», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ці кошти були призначені на:

  • допомогу армії;
  • реабілітацію військових;
  • фінансування медицини та освіти в місті;
  • підтримку найнижчої ціни в країні на проїзд у комунальному транспорті.

Кличко також зазначив, що особисто звертався до президента з проханням не підписувати документ, але його звернення не було враховано.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+24
Lololoq
Lololoq
11 вересня 2025, 19:48
#
Помощь армии через городской бюджет? Может ещё через сельские бюджеты помогать армии? Зачем вообще им выделять деньги на армию? Самые дешевые цены на проезд в транспорте в стране? Интересно. Похоже, что эти деньги хотели просто распилить — но, пришлось вернуть.
+
+9
BatonUA
BatonUA
11 вересня 2025, 19:59
#
Там теж розпилять, але на армію щось перепаде.
Тому нехай поживе Кличко без нової бруківки і добудови нерухомості приватним інвесторам КМБ за кошти киян
+
0
R S
R S
11 вересня 2025, 20:33
#
Помощь армии через городской бюджет?

А вы разве не знали, что ещё год назад местным бюджетам разрешили финансировать силы обороны?
+
0
zevs1
zevs1
11 вересня 2025, 20:39
#
Оди у Другого стырил 8 ярдов ,а у военных так не появилось новых пикапов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Igorenya и 8 незареєстрованих відвідувачів.
