Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, що, зокрема, передбачають вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
11 вересня 2025, 19:22
«Пограбування Києва»: Кличко про вилучення 8 мільярдів з бюджету столиці
Мер столиці Віталій Кличко розкритикував це рішення, назвавши його «пограбуванням».
«Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроект, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та закону «Про столицю». І порушує права місцевого самоврядування», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, ці кошти були призначені на:
- допомогу армії;
- реабілітацію військових;
- фінансування медицини та освіти в місті;
- підтримку найнижчої ціни в країні на проїзд у комунальному транспорті.
Кличко також зазначив, що особисто звертався до президента з проханням не підписувати документ, але його звернення не було враховано.
