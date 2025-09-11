«Пограбування Києва»: Кличко про вилучення 8 мільярдів з бюджету столиці

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, що, зокрема, передбачають вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мер столиці Віталій Кличко розкритикував це рішення, назвавши його «пограбуванням».

«Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроект, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та закону «Про столицю». І порушує права місцевого самоврядування», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ці кошти були призначені на:

допомогу армії;

реабілітацію військових;

фінансування медицини та освіти в місті;

підтримку найнижчої ціни в країні на проїзд у комунальному транспорті.

Кличко також зазначив, що особисто звертався до президента з проханням не підписувати документ, але його звернення не було враховано.