7 серпня 2025, 13:13

Голова НБУ: Чинна програма МВФ застаріла, Україна готує нову угоду з фондом

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом (МВФ) розпочала розробку концепції нової кредитної угоди. Вона має замінити чинну програму EFF-2023−2027, яка, на думку Національного банку, вже не повністю відповідає реаліям тривалої війни. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом (МВФ) розпочала розробку концепції нової кредитної угоди.
Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. Значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат діючої програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення. Тож ми вже почали розмірковувати над новою програмою», — пояснив Пишний.

Успіх поточної програми

Голова НБУ наголосив, що нинішня програма є успішною як для України, так і для самого МВФ. Він нагадав, що в межах чинної програми потреба України у коштах розрахована за двома сценаріями.

Базовий сценарій передбачає, що війна триватиме певний період часу, і за чотири роки дії програми Україна потребуватиме $153 млрд зовнішнього фінансування. За негативним сценарієм ця сума зростає до $165 млрд.

«Наразі нема підстав, аби ми переглядали наші базові припущення в сценаріях щодо МВФ. Але так, ми повинні працювати на те, щоб усі без винятку зобов'язання, які бере на себе Україна в рамках домовленостей з Європейським Союзом і з МВФ, виконувалися», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що представники Міжнародного валютного фонду та української влади планують провести нові обговорення щодо бюджету України на 2026 рік, а також потреб країни на подальші роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Moonlighter
Moonlighter
7 серпня 2025, 14:01
#
Украина единственная страна в истории, которая во время войны увеличила свои звр. Я уже молчу, что за время войны государственный аппарат сильно разжирел и не собирается урезать себе финансирование.
+
0
bosyak
bosyak
7 серпня 2025, 14:48
#
Це єдина війна, яка йде за чужі гроші. А держава зараз існує саме за чужі гроші, то навіщо їй різати своє фінансування? Зовсім не розумієте що відбувається?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
