11 вересня 2025, 16:12

Дозвіл на виїзд 22-річним не матиме драматичних наслідків для економіки — НБУ

Національний банк не очікує негативних наслідків для економіки та ринку праці від рішення уряду дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.

Фото: НБУ

За словами Пишного, після внутрішніх обговорень в НБУ фахівці не прогнозують «якоїсь драми» через це рішення. Водночас регулятор буде уважно відстежувати подальший розвиток подій та пов'язані з цим ризики.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що поточні дані відповідають прогнозам Нацбанку.

У 2025 році очікується, що міграційний відтік становитиме близько 200 тисяч осіб, тоді як минулого року за кордон виїхало близько 500 тисяч українців. Наразі Україну вже покинуло понад 100 тисяч осіб, що вписується в прогнозовані показники.

Ніколайчук запевнив, що НБУ буде відслідковувати наслідки ухваленого в кінці серпня рішення.

«Мінфін» писав, що 26 серпня 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила виїзду за кордон для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тепер їм дозволено виїжджати з України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
+
+45
3212242
3212242
11 вересня 2025, 16:24
#
«що вписується в прогнозовані показники»

А, ну раз вписується в прогнозоване — то все ок. Можна одразу мільйон в прогноз закласти, головне, що все по плану.
+
+15
Я. ..
Я. ..
11 вересня 2025, 16:52
#
Звісно! Кадровий голод, зменшення кількості платників податків і внутрішнього споживача, вічно воплять «не вистачає людей на фронті», але економіка «зростає», інфляція «уповільнюється», ввп «зростає», взагалі скоро будемо Нью-Васюки)))
+
+15
Я. ..
Я. ..
11 вересня 2025, 16:50
#
В країні кадровий голод, навіть з високими зп дуже довго шукають людей на посаду, брак платників податків, сам найвеличніший казав вже, що після війни молодь має відбудовувати те що влада просрала, збільшується кількість пенсіонерів котрі при солідарній системі не мають вже з кого ту пенсію отримувати, замміністра соц політики прямо каже молоді що розраховувати на пенсії не треба, бо очевидно що не буде кому вам ту пенсію платити, люди їдуть і хочуть відхреститися від цього бедлама, а ще постійна пісня «не вистачає людей на фронті»

В той же час нбу:-Дозвіл на виїзд 22-річним не матиме драматичних наслідків для економіки.

Ясно, все «логічно», питань не виникає :)
