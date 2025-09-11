Дозвіл на виїзд 22-річним не матиме драматичних наслідків для економіки — НБУ

Національний банк не очікує негативних наслідків для економіки та ринку праці від рішення уряду дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.

За словами Пишного, після внутрішніх обговорень в НБУ фахівці не прогнозують «якоїсь драми» через це рішення. Водночас регулятор буде уважно відстежувати подальший розвиток подій та пов'язані з цим ризики.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що поточні дані відповідають прогнозам Нацбанку.

У 2025 році очікується, що міграційний відтік становитиме близько 200 тисяч осіб, тоді як минулого року за кордон виїхало близько 500 тисяч українців. Наразі Україну вже покинуло понад 100 тисяч осіб, що вписується в прогнозовані показники.

Ніколайчук запевнив, що НБУ буде відслідковувати наслідки ухваленого в кінці серпня рішення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 26 серпня 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила виїзду за кордон для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тепер їм дозволено виїжджати з України.