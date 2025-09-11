$400 мільйонів для України: Палата представників США ухвалила оборонний бюджет

У середу, 10 вересня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на суму $892,6 млрд. Для України передбачається $400 млн. Про це повідомляє The New York Times.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що 231 конгресмен підтримав законопроєкт щодо фінансування та оборонної політики, 196 — проголосували проти.

Законопроєкт передбачає виділення $400 мільйонів для Ініціативи Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI). Це рішення було прийнято попри опір деяких республіканців щодо військової допомоги Україні.

Зокрема, Палата представників рішуче відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для країни, причому проти виступили як республіканці, так і демократи.

Крім того, законодавці додали важливу вимогу: Пентагон повинен буде звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація плануватиме скасувати або призупинити військову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом.

Це є спробою відновити наглядові повноваження після того, як Міністерство оборони США влітку призупинило поставки допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.

Минулого тижня Сенат розпочав розгляд власної версії законопроєкту про політику Пентагону, у якій наразі відсутні консервативні поправки, додані Палатою представників. Очікується, що найближчими днями Сенат завершить розгляд. Після цього обидві палати мають узгодити спільний варіант документа, який потребуватиме остаточного схвалення.