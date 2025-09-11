Голова НБУ анонсував інтенсивні консультації з МВФ щодо нової програми кредитування

Українська влада та Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочнуть технічні консультації щодо параметрів нової програми співпраці. Вона має замінити чинну чотирирічну програму за Механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Про це повідомив голова правління Національного банку України Андрій Пишний у Facebook за підсумками візиту місії МВФ до Києва.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Під час візиту обговорювалися фінансові потреби України на наступні роки, а також перспективи започаткування нової програми для подальшої підтримки країни.

Пишний нагадав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ. Це зумовлено продовженням війни та зміною припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

«Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми», — зазначив голова НБУ.

Нагадаємо

Раніше Пишний заявив, що чинна програма МВФ застаріла і Україна готує нову угоду з фондом.