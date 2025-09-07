Криптомільярдер Джастін Сан звинуватив компанію родини Трампа у замороженні його активів

Криптомільярдер Джастін Сан, один із найбільших інвесторів у криптовалютний проєкт родини Трампа World Liberty Financial, публічно звинуватив компанію в «необґрунтованому замороженні» його токенів. Цей інцидент стався на тлі невдалого дебюту токена на відкритому ринку. Про це пише NYT.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Публічний конфлікт та падіння ціни

Конфлікт розгорівся наприкінці тижня, коли на тлі спекуляцій аналітиків про те, що Сан може продати свої активи, його рахунки були заморожені.

У своєму дописі він заявив, що замороження його монет порушує «священні та непорушні» принципи криптосвіту та «законні права інвесторів».

Цей скандал стався на тлі вкрай невдалого тижня для World Liberty. У понеділок, коли токен проєкту, $WLFI, вперше став доступним для вільної торгівлі, його ціна обвалилася приблизно на 50%.

Цікаво, що вже у п'ятницю вранці тон Джастіна Сана змінився. Він написав, що купить ще $10 мільйонів токенів $WLFI, а також акції іншої публічної компанії, пов'язаної з засновниками World Liberty, на таку ж суму.

Контекст та звинувачення

Джастін Сан був одним із найпалкіших прихильників проєкту Трампів, інвестувавши в нього $75 мільйонів. Він також з'являвся на сцені з Еріком Трампом на крипто-заході в Дубаї.

Водночас проєкт World Liberty постійно супроводжують суперечки. Демократичні законодавці та експерти з етики вказують на кричущий конфлікт інтересів, оскільки родина Трампа заробляє на криптоіндустрії в той час, як сам президент реформує її регулювання.