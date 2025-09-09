Revolut отримав попереднє схвалення ліцензії на платіжні операції в ОАЕ

Британський фінтех-стартап Revolut отримав попереднє схвалення від Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та готується вийти на місцевий ринок. Це дозволить компанії надавати платіжні сервіси та послуги електронних гаманців, повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначає Revolut, ОАЕ є ключовим ринком для зростання завдяки своїй динамічній економіці, високому рівню діджиталізації та статусу світового фінансового хабу.

У найближчі місяці компанія планує активно розширювати свій штат в регіоні.

«Наша мета — надати людям сучасні фінансові інструменти, які забезпечують прозорість, гнучкість і контроль», — заявила Амбарін Муса, яка очолює діяльність Revolut у країнах Перської затоки.

Revolut, зі штаб-квартирою в Лондоні, активно розширює свою присутність по всьому світу, зокрема в Австралії, Бразилії, Японії, США та інших країнах.

