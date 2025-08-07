НБУ продовжує переговори з Revolut щодо виходу на український ринок

Фінтех-компанія Revolut продовжує перемовини з Національним банком України щодо виходу на український ринок. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відомо

Він підкресливши, що процес авторизації та ліцензування триває в рамках передбачених процедур.

За його словами, компанія Revolut демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.

«Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває», — пояснив Пишний.

Голова НБУ не став розкривати деталей переговорів, але зазначив, що не бачить жодних тривожних сигналів. Він закликав дати можливість командам з обох боків завершити всі необхідні процеси.

Пишний також нагадав, що будь-який новий учасник ринку має пройти всі етапи погодження, отримати відповідні ліцензії та працювати відповідно до законодавства України, зокрема щодо захисту прав споживачів.