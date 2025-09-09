Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 13:12

Долар впав до 7-тижневого мінімуму на тлі побоювань щодо нових даних з ринку праці США

Долар США у вівторок впав до семитижневого мінімуму, оскільки інвестори готуються до публікації переглянутих даних з ринку праці, які можуть виявитися значно гіршими, ніж повідомлялося раніше. Це посилює очікування щодо більш глибокого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Про це пише Reuters.

Долар США у вівторок впав до семитижневого мінімуму, оскільки інвестори готуються до публікації переглянутих даних з ринку праці, які можуть виявитися значно гіршими, ніж повідомлялося раніше.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка ринків

Індекс долара (DXY), що вимірює його вартість до кошика основних валют, впав до 97,25 — найнижчого рівня з кінця липня. Американська валюта ослабла на 0,2% до японської єни, тоді як євро та британський фунт зміцнилися.

Слабкість долара та очікування зниження ставок підтримали ринок дорогоцінних металів: ціна на золото оновила історичний максимум, перевищивши $3659 за унцію.

У фокусі — перегляд даних про робочі місця

Головною подією, на яку очікує ринок, є публікація попереднього перегляду даних про зайнятість за період з квітня 2024 по березень 2025 року. Економісти очікують, що кількість створених робочих місць за цей період може бути переглянута у бік зниження на 800 000, що свідчитиме про значно слабший стан ринку праці, ніж вважалося раніше.

На тлі цих очікувань, трейдери тепер закладають у ціни не лише гарантоване зниження ставки ФРС на 0,25 в.п. у вересні, а й підвищили ймовірність глибшого кроку в 0,50 в.п. до 12%.

Політична невизначеність у світі

На настрої інвесторів також впливає політична невизначеність в інших країнах. Зокрема, йдеться про нещодавню відставку прем'єр-міністра Японії, очікуваний вотум недовіри уряду у Франції та раптову заміну міністра фінансів в Індонезії, що призвело до падіння місцевої валюти.

Чому це важливо

Падіння долара та зростання золота є класичною реакцією ринку на посилення очікувань щодо пом'якшення монетарної політики ФРС. Інвестори роблять ставку на те, що американський центробанк буде змушений рішуче діяти для підтримки економіки, що слабшає.

Очікуваний перегляд даних про зайнятість є ключовим фактором. Якщо підтвердиться, що ринок праці був значно слабшим, ніж вважалося, це повністю змінить картину. Це означатиме, що ФРС «відстає від графіка» і має діяти більш агресивно, що може призвести до ще більшого ослаблення долара.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
