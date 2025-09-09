Ціни на нафту продовжують зростати

Світові ціни на нафту піднялися у вівторок, 9 вересня, завдяки скромнішому, ніж очікувалося, збільшенню видобутку ОПЕК+, активним закупівлям Китаю та занепокоєнню щодо нових санкцій проти росії. Про це повідомляє Reuters.

ОПЕК+ домовилася з жовтня підняти видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, що значно менше серпневого й вересневого приросту у 550 тис. барелів. На цьому фоні Brent подорожчала на $0,73 (1,1%) — до $66,75 за барель, а WTI — на $0,58 (0,9%) — до $62,84.

За оцінками Saxo Bank, ціни підтримують сумніви у реальному зростанні видобутку, а також інформація, що Китай щодня закладає близько 0,5 млн барелів у стратегічні резерви.

Додатковим фактором стали очікування санкцій проти росії після нової масованої атаки на Київ. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до «другої фази» обмежень, що може скоротити поставки російської нафти на світові ринки.

Також ринки уважно стежать за засіданням ФРС США наступного тижня. Трейдери оцінюють імовірність зниження ключової ставки на 0,25 п.п. у 89,4%. Дешевші кредити можуть стимулювати попит на енергоносії.

Нагадаємо

Минулого тижня ціни на нафту впали більш ніж на 3% на тлі слабкого звіту з ринку праці США, що посилило побоювання щодо попиту. На ранок понеділка, 8 вересня, нафта марки Brent торгувалася на рівні $66,74 за барель (+1,9%), а американська WTI — $63,04 за барель (+1,9%).