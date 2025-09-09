Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 8:36

У Кремлі заявили, що санкції не змусять росію зупинити війну

У Кремлі у понеділок, 8 вересня, заявили, що жодні санкції не змусять росію змінити курс у війні проти України. Заява пролунала всього за кілька годин після того, як США та ЄС повідомили, що розглядають можливість додаткових економічних обмежень, повідомляє Reuters.

У Кремлі у понеділок, 8 вересня, заявили, що жодні санкції не змусять росію змінити курс у війні проти України.
Фото: pixabay.com

Захід запровадив десятки тисяч санкцій проти рф через її 3,5-річну війну в Україні та анексію Криму у 2014 році, намагаючись підірвати російську економіку вартістю $2,2 трильйона і послабити підтримку диктатора володимира путіна.

путін стверджує, що російська економіка, яка зростала швидше, ніж економіки країн G7 і подолала західні прогнози про крах, зокрема завдяки витратам на військові потреби, добре витримала. Він наказав підприємствам та чиновникам усіма можливими способами обходити санкції.

«Жодні санкції не зможуть змусити російську федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Президент США Дональд Трамп у неділю сказав, що готовий перейти до другої фази санкцій проти росії, що є натяком на те, що він посилить санкції на Москву та її покупців нафти.

Президент Ради ЄС Антоніу Коста заявив, що нові санкції Європейського Союзу тісно координуються зі США.

Читайте також: ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на банки, нафту та обхід обмежень

Економіка росії

Військова економіка росії зросла на 4,1% у 2023 році та на 4,3% у 2024 році, але цього року зростання різко сповільнюється через високі процентні ставки.

Герман Греф, генеральний директор Сбербанку, у четвер заявив, що економіка стагнує і впаде в рецесію, якщо процентні ставки не будуть знижені, тоді як звіт центрального банку свідчить, що вона вже технічно перебуває в рецесії.

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 вересня 2025, 9:50
#
Санкції лише посприяють продовженню війни, так як росіяни стануть бідніші і їх легше буде відправити за непогану «винагороду» на фронт. А на верхівку влади санкції точно ніяк не вплинуть — як їли чорну ікру, так і будуть.
Тому санкції лише допомагають війні.
+
0
demarin
demarin
9 вересня 2025, 11:09
#
100%, тому треба зняти всі санкції з росії щоб вона змогла купувати чипи і деталі до ракет умовно за 100$ а не як зараз за 500$ і продавала свій газ в Європу по 80$, а не по 40$ як Індії чи Китаю зараз. Відразу в той же момент війна припиниться
