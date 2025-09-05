НБУ готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів — Пишний

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 вересня 2025, 18:05

НБУ готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів — Пишний

Національний банк України готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів у межах свого мандату, однак виступає проти надання криптоактивам статусу платіжного засобу і не готовий до передачі частини своїх монетарних повноважень. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про віртуальні активи, пише «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів у межах свого мандату, однак виступає проти надання криптоактивам статусу платіжного засобу і не готовий до передачі частини своїх монетарних повноважень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Національного банку

Виступаючи на конференції Європейської Бізнес Асоціації, Андрій Пишний назвав ухвалення законопроєкту важливим кроком до легалізації ринку, але наголосив на необхідності його суттєвого доопрацювання до другого читання.

«Ми хочемо бути ефективним регулятором в тій частині мандату, за яку відповідаємо… Нам треба відповідати тому запиту, який сьогодні формує високий рівень технологічності, але не втрачати при цьому якість виконання пруденційного мандату і реалізації наших основних функцій», — підкреслив Пишний.

Він зазначив, що НБУ має чітке бачення, яким має бути закон, щоб забезпечити як розвиток інновацій, так і фінансову стабільність. Головна умова — жодної передачі монетарних повноважень.

Контекст та вибір регулятора

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10225-д про легалізацію та оподаткування віртуальних активів. Питання, який саме орган — НБУ чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — стане головним регулятором, залишається відкритим.

Раніше голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявляв, що схиляється до кандидатури Нацбанку, оскільки НКЦПФР, на його думку, «не спроможна професійно і репутаційно» виконувати цю функцію.

За словами Пишного, доопрацювання законопроєкту відбуватиметься за участі бізнесу, експертів та міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами