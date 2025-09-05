НБУ готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів — Пишний

Національний банк України готовий стати ефективним регулятором ринку віртуальних активів у межах свого мандату, однак виступає проти надання криптоактивам статусу платіжного засобу і не готовий до передачі частини своїх монетарних повноважень. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про віртуальні активи, пише «Інтерфакс-Україна».

Позиція Національного банку

Виступаючи на конференції Європейської Бізнес Асоціації, Андрій Пишний назвав ухвалення законопроєкту важливим кроком до легалізації ринку, але наголосив на необхідності його суттєвого доопрацювання до другого читання.

«Ми хочемо бути ефективним регулятором в тій частині мандату, за яку відповідаємо… Нам треба відповідати тому запиту, який сьогодні формує високий рівень технологічності, але не втрачати при цьому якість виконання пруденційного мандату і реалізації наших основних функцій», — підкреслив Пишний.

Він зазначив, що НБУ має чітке бачення, яким має бути закон, щоб забезпечити як розвиток інновацій, так і фінансову стабільність. Головна умова — жодної передачі монетарних повноважень.

Контекст та вибір регулятора

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10225-д про легалізацію та оподаткування віртуальних активів. Питання, який саме орган — НБУ чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — стане головним регулятором, залишається відкритим.

Раніше голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявляв, що схиляється до кандидатури Нацбанку, оскільки НКЦПФР, на його думку, «не спроможна професійно і репутаційно» виконувати цю функцію.

За словами Пишного, доопрацювання законопроєкту відбуватиметься за участі бізнесу, експертів та міжнародних партнерів, зокрема МВФ.