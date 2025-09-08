Технології проти рутини: як зарплатні проєкти економлять час, ресурси й нерви

У час, коли кожна хвилина робочого часу — на вагу золота, автоматизація рутинних процесів стає не просто трендом, а критичною необхідністю вважають в Sense Bank . Особливо це стосується таких рутинних, але життєво важливих напрямів, як зарплатні проєкти нового покоління. Вони дозволяють компаніям не лише зекономити ресурси, а й переформатувати саму логіку взаємодії між підрозділами компанії та співробітниками.

Як зазначає Антон Гонтаренко, директор Департаменту розвитку зарплатних проєктів Sense Bank, досвід банку показує, що правильно налаштований зарплатний проєкт дозволяє скоротити адміністративні витрати компанії та значно спростити роботу HR-відділу й бухгалтерії.

Наприклад, автоматичне відкриття зарплатного рахунку через планшет скорочує час обробки даних на одного співробітника з 20 хвилин до 3−5 хвилин. Для середньої компанії з 500 працівниками це означає економію до 150 робочих годин при переході на цифрове оформлення. Це час, який можна спрямувати на стратегічні завдання замість заповнення паперів. При чому, співробітники можуть самостійно, за лічені хвилини, пройти ідентифікацію та оформити зарплатну картку без відвідування відділення.

З досвіду Sense Bank, вже понад половина клієнтів перейшли на такий формат електронного відкриття рахунків, і ми бачимо позитивні зміни в усьому ланцюжку: менше навантаження на тих, хто раніше вручну займався картковими досьє, менше витрат часу з боку працівника, і, що також важливо, можливість одразу здійснювати нарахування на відкриті рахунки, навіть до моменту фізичного отримання картки.

Водночас технології — це лише частина формули успіху. Жоден зарплатний проєкт не працюватиме ефективно без правильної організації процесу з боку компанії. Найпоширеніша перешкода, з якою стикаються клієнти банку, це неповний пакет документів. Здавалося б, дрібниця, але саме вона часто сповільнює увесь процес. Тут допомагає лише тісна координація. «Ми завжди залишаємося на зв’язку та, у разі суперечливих моментів щодо договору на зарплатне обслуговування, відкриті до обговорення і пошуку взаємоприйнятного рішення. Бо знаємо: результат досягається діалогом», — зазначає Антон Гонтаренко.

Водночас автоматизація суттєво знижує також кількість помилок. Завдяки впровадженню електронної ідентифікації та співпраці з державними сервісами, такими як Дія, кількість помилок при введенні персональних даних знижується на 70%*. Це мінус сотні ризиків «людського фактора», мінус зайві перевірки та нерви, які раніше витрачалися на виправлення банальних хибодруків. За результатами наших опитувань, 92%* користувачів зарплатних карток, відкритих онлайн, задоволені швидкістю й зручністю процесу. Понад 60%* HR-фахівців також відзначили помітне зменшення навантаження на відділи кадрів після впровадження цифрового процесу.

Особливу впевненість роботодавцям також дає співпраця з державним банком. Стабільність, надійність і прозорість — три якорі, які особливо важливі, коли йдеться про кошти співробітників. Саме тому все більше компаній обирають рішення на користь державної фінансової установи, яка поєднує технологічність із сервісом і відповідальністю.

«Так, ми не завжди афішуємо суми економії й не женемося за гучними назвами програмних продуктів. Але ми точно знаємо, що електронна ідентифікація замість паперової тяганини — це сотні зекономлених годин і тисячі незроблених помилок. І хоча такі зміни не завжди одразу вимірюються у фінансовому еквіваленті, вигода очевидна: час — це гроші. А ще — репутація, довіра працівників і здатність компанії бути сучасною», — зауважив Антон Гонтаренко.

Технології змінюють не лише процеси. Вони змінюють підхід — звільняють людей від рутини, залишаючи більше часу на те, що справді важливо. І якщо автоматизація дає змогу працювати швидше, прозоріше й без зайвих нервів, значить, вона працює правильно.

*- за результатами внутрішніх досліджень банку.