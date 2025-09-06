Ринок праці у США різко сповільнився, Волл-стріт впала через побоювання рецесії

Американські та європейські фондові ринки у п'ятницю завершили торги падінням після публікації вкрай слабкого звіту з ринку праці США за серпень. Дані, що виявилися значно гіршими за прогнози, зміцнили впевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система буде змушена знизити процентні ставки на своєму найближчому засіданні. Водночас учасники ринку тепер остерігаються початку рецесії. Про це повідомляє Euronews.

Провальний звіт з ринку праці

Згідно зі звітом Міністерства праці США, у серпні американська економіка створила лише 22 000 нових робочих місць (поза аграрним сектором), що є різким сповільненням порівняно з переглянутим показником у 79 000 у липні та значно нижче за очікування економістів. Водночас рівень безробіття дещо зріс до 4,3%.

Крім того, уряд повідомив, що попередні оцінки зайнятості за червень та липень були завищені на 21 000 робочих місць.

Реакція ринків: акції вниз, золото вгору

Провідні фондові індекси на Волл-стріт, що починали день зі зростання, після публікації звіту різко пішли вниз. Індекс S&P 500 впав на понад 0,4%, Dow Jones — майже на 0,5%, а технологічний Nasdaq — на 0,17%. Європейські індекси також закрилися в мінусі.

На тлі падіння ринків акцій, інвестори почали переходити в захисні активи. Ціна на золото підскочила на понад 1,2% до $3651 за унцію, оновивши свій історичний максимум, а долар США ослаб щодо євро.

Очікування

Слабкі дані змусили трейдерів закласти у ціни 100%-ву ймовірність того, що ФРС знизить свою ключову процентну ставку на засіданні 17 вересня.

«Ринки закладали в ціну зниження ставки на 0,25%, і сьогоднішні слабкі дані, ймовірно, задовольнять це бажання», — зазначив Річард Картер, керівник відділу досліджень Quilter Cheviot.

Інші аналітики, як-от Браян Якобсен з Annex Wealth Management, припускають, що дані були настільки слабкими, що ФРС може розглянути навіть більш глибоке зниження ставки. Проте головною перешкодою для ФРС залишається інфляція, дані щодо якої вийдуть наступного тижня.

Чому це важливо

Провальний звіт з ринку праці є найбільш переконливим на сьогодні доказом того, що економіка США суттєво сповільнюється. Після кількох місяців змішаних сигналів, цей звіт є чітким негативним сигналом, який Федеральна резервна система не зможе проігнорувати.

Це запускає на ринку класичний парадокс: «погані новини — це хороші новини». Погані новини про стан економіки сприймаються як хороші новини для фондового ринку, оскільки вони майже гарантують, що ФРС почне стимулювати економіку «дешевими грошима» (низькими ставками).

Однак це дуже небезпечна гра. Надія на ідеальне «охолодження» — це тонка межа. Якщо подальші дані підтвердять, що економіка не просто сповільнюється, а прямує до глибокої рецесії, початковий оптимізм щодо зниження ставок швидко зміниться страхом перед падінням прибутків компаній, що може спровокувати значно сильніший та триваліший обвал ринку.

Тепер звіт по інфляції (CPI), що вийде наступного тижня, стає найважливішою подією. Якщо він покаже, що інфляція залишається високою попри сповільнення економіки, це поставить ФРС у безвихідне становище і може зруйнувати поточний оптимістичний наратив ринку.