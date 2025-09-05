Енергетична безпека росії опинилася під загрозою через виснаження доступних нафтових родовищ та брак сучасних технологій. За даними Служба зовнішньої розвідки України, поточних запасів нафти у рф вистачить орієнтовно на 25 років, тоді як 96% родовищ уже розподілені.

Зазначається, що за підсумками аукціонів 2024 року одноразові платежі за права на видобування вуглеводнів становили лише $50 млн — удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота, менш значущого для бюджету сектору. Це сигналізує про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі.

Упродовж наступних 10−15 років можливості дорозвідки наявних родовищ будуть вичерпані. Водночас обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку рф.