Індія продовжить купувати російську нафту, незважаючи на тиск США

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна й надалі купуватиме російську нафту, ігноруючи постійні заклики президента США Дональда Трампа припинити ці закупівлі. Про це повідомляє Bloomberg.

«Коли йдеться про закупівлю нафти — особливо такого дорогого імпортного товару, на який ми витрачаємо найбільше валюти, — нам потрібно ухвалювати рішення, яке є для нас найвигіднішим. Безсумнівно, ми будемо купувати її», — сказала Сітхараман в інтерв'ю телеканалу News18.

Нью-Делі продовжує активно закуповувати російську нафту, оскільки значні знижки на неї дозволяють Індії, яка є третім найбільшим споживачем нафти у світі, тримати під контролем свій імпортний бюджет.

Ці дії Індії викликали невдоволення адміністрації Трампа, яка подвоїла тарифи на індійські товари до 50%. Крім того, Трамп розкритикував Індію та росію за зміцнення їхніх відносин із Китаєм.

«Схоже, ми втратили Індію і росію, які перейшли на бік похмурого Китаю. Нехай у них буде довге й процвітаюче спільне майбутнє!» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент росії володимир путін зустрілися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті Шанхайської організації співробітництва. Лідери обговорили співпрацю в різних сферах, від енергетики до безпеки.