20 серпня 2025, 14:36

Індія отримала $16 мільярдів надприбутків на російській нафті — міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на різкому збільшенні закупівель російської нафти під час війни в Україні, назвавши це неприйнятним. Про це він сказав у інтерв'ю CNBC.

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на різкому збільшенні закупівель російської нафти під час війни в Україні, назвавши це неприйнятним.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція США

«Вони просто наживаються. Вони перепродують. Це те, що я б назвав індійським арбітражем — купувати дешеву російську нафту і перепродавати її як товар. Вони отримали 16 мільярдів доларів надприбутків — одні з найбагатших сімей в Індії», — наголосив Бессент.

Індія купує російську нафту зі знижкою через санкції, переробляє її на бензин і дизельне пальне, а потім продає продукт до країн, які ввели санкції проти Москви, зокрема в Європу, каже аналітик нафтового ринку Kpler Метт Сміт.

Читайте також:Відносини США та Індії псуються через російську нафту та нові мита — FT

Зазначається, що імпорт російської нафти в Індію різко зріс після того, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. До нападу Індія імпортувала мізерні обсяги російської нафти.

За даними Kpler, у липні Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, імпортувавши 1,5 мільйона барелів на день. Китай є другим за величиною покупцем російської нафти, імпортувавши минулого місяця близько 1 млн барелів на добу.

Нагадаємо

Кілька тижнів тому Дональд Трамп натякав на близьке укладення торговельної угоди з Нью-Делі, яка б дозволила Індії уникнути високих мит. Однак фінальна пропозиція виявилася жорсткою: мита на рівні 25% та невизначена «штрафна санкція» за продовження купівлі російської нафти.

Цей крок викликав здивування в індійському уряді, який заявив, що вивчає наслідки, але все ще очікує на продовження торговельних переговорів наприкінці місяця.

Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що невдоволення Вашингтона пов'язане насамперед із закупівлями Індією російської нафти, яка стала для неї найбільшим джерелом постачання.

Попри погрози Трампа, індійські чиновники заявили виданню The New York Times, що продовжуватимуть купувати дешеву російську нафту і не давали нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал натякнув, що політика щодо росії не зміниться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
20 серпня 2025, 16:19
#
А чому це сша диктують свої умови по всьому світу, розкрадають бюджети країн? Якщо Індія буде купувати газ в сша, то це буде втричі дорожче.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
20 серпня 2025, 16:20
#
А чому ж європейські країни купують?))) бардак.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
