Індія отримала $16 мільярдів надприбутків на російській нафті — міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на різкому збільшенні закупівель російської нафти під час війни в Україні, назвавши це неприйнятним. Про це він сказав у інтерв'ю CNBC .

Позиція США

«Вони просто наживаються. Вони перепродують. Це те, що я б назвав індійським арбітражем — купувати дешеву російську нафту і перепродавати її як товар. Вони отримали 16 мільярдів доларів надприбутків — одні з найбагатших сімей в Індії», — наголосив Бессент.

Індія купує російську нафту зі знижкою через санкції, переробляє її на бензин і дизельне пальне, а потім продає продукт до країн, які ввели санкції проти Москви, зокрема в Європу, каже аналітик нафтового ринку Kpler Метт Сміт.

Зазначається, що імпорт російської нафти в Індію різко зріс після того, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. До нападу Індія імпортувала мізерні обсяги російської нафти.

За даними Kpler, у липні Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, імпортувавши 1,5 мільйона барелів на день. Китай є другим за величиною покупцем російської нафти, імпортувавши минулого місяця близько 1 млн барелів на добу.

Нагадаємо

Кілька тижнів тому Дональд Трамп натякав на близьке укладення торговельної угоди з Нью-Делі, яка б дозволила Індії уникнути високих мит. Однак фінальна пропозиція виявилася жорсткою: мита на рівні 25% та невизначена «штрафна санкція» за продовження купівлі російської нафти.

Цей крок викликав здивування в індійському уряді, який заявив, що вивчає наслідки, але все ще очікує на продовження торговельних переговорів наприкінці місяця.

Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що невдоволення Вашингтона пов'язане насамперед із закупівлями Індією російської нафти, яка стала для неї найбільшим джерелом постачання.

Попри погрози Трампа, індійські чиновники заявили виданню The New York Times, що продовжуватимуть купувати дешеву російську нафту і не давали нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал натякнув, що політика щодо росії не зміниться.