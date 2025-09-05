Міністри енергетики ЄС обговорять відмову від російських енергоресурсів

У Копенгагені сьогодні, 5 вересня, відбудеться неформальна зустріч міністрів енергетики країн Європейського Союзу, де головною темою стане обговорення подальших кроків щодо відмови від російського викопного палива. Про це розповів журналістам міністр енергетики Данії Ларс Огор, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Данія, яка головує в Раді ЄС, прагне посилити власне європейське виробництво енергії, щоб позбутися залежності від росії. Це також дозволить забезпечити потреби цифрової індустрії, що постійно зростають.

Альтернативні шляхи

Незважаючи на те, що план поступової відмови від російського палива залишається чинним, країни-члени ЄС мають певні зауваження, які будуть «уважно вислухані», додав міністр. Він пояснив, що повна відмова від російських поставок можлива лише за наявності альтернативних джерел.

На запитання про можливі закупівлі палива у США, Огор відповів, що Єврокомісія не займається прямими закупівлями. Натомість він порадив звернутися до Єврокомісії за детальною інформацією про те, як будуть витрачені $750 млрд, передбачені політичною угодою між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом на енергетичні проєкти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Дональд Трамп під час переговорів з європейськими лідерами заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту, оскільки це допомогає фінансувати війну рф проти України.