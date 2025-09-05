Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
5 вересня 2025, 12:37

Goldman Sachs: Золото може зрости до $5 000, якщо ослабне незалежність ФРС

Аналітики Goldman Sachs заявили, що ціна на золото може зрости майже до $5 000 за тройську унцію. Це станеться, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів з американських казначейських облігацій у золото на тлі можливого зниження незалежності Федеральної резервної системи (ФРС), повідомляє Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що ціна на золото може зрости майже до $5 000 за тройську унцію.
Фото: НБУ

«Сценарій, за якого незалежність ФРС буде підірвана, ймовірно, призведе до вищої інфляції, зниження цін на акції та довгострокові облігації, а також до втрати доларом статусу резервної валюти», — зазначається у звіті.

На відміну від цього, золото, за словами аналітиків, є надійним засобом збереження вартості, який не залежить від довіри до інституцій.

Прогнози

Goldman Sachs представив кілька прогнозів щодо ціни на золото:

  • Базовий прогноз: $4 000 за тройську унцію до середини 2026 року.
  • Сценарій високого ризику: $4 500.
  • Оцінка майже $5 000: якщо лише 1% приватних інвестицій з ринку казначейських облігацій США буде переведено в золото.

Золото стало одним з найефективніших товарів цього року, подорожчавши більш ніж на третину та досягнувши напередодні нового рекорду.

Зростання ціни підживлюється накопиченням золота центральними банками та очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок ФРС. Додаткову підтримку цінам надають дії президента США Дональда Трампа, який намагається посилити контроль над ФРС.

У своєму звіті під назвою «Диверсифікуйтеся в сировинні товари, особливо в золото» Goldman Sachs не коментував безпосередньо ці політичні події, але зазначив, що золото залишається їхньою «найбільш впевненою довгостроковою рекомендацією» серед сировинних активів.

Ситуація викликає занепокоєння серед світових фінансистів. Наприклад, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що втрата незалежності ФРС становитиме «серйозну небезпеку» для всього світу.

Наразі спотова ціна на золото становить близько $3 549 за тройську унцію, після того як у середу вона досягла рекордного рівня понад $3 578.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
