Goldman Sachs: Золото може зрости до $5 000, якщо ослабне незалежність ФРС

Аналітики Goldman Sachs заявили, що ціна на золото може зрости майже до $5 000 за тройську унцію. Це станеться, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів з американських казначейських облігацій у золото на тлі можливого зниження незалежності Федеральної резервної системи (ФРС), повідомляє Bloomberg.

«Сценарій, за якого незалежність ФРС буде підірвана, ймовірно, призведе до вищої інфляції, зниження цін на акції та довгострокові облігації, а також до втрати доларом статусу резервної валюти», — зазначається у звіті.

На відміну від цього, золото, за словами аналітиків, є надійним засобом збереження вартості, який не залежить від довіри до інституцій.

Прогнози

Goldman Sachs представив кілька прогнозів щодо ціни на золото:

Базовий прогноз: $4 000 за тройську унцію до середини 2026 року.

Сценарій високого ризику: $4 500.

Оцінка майже $5 000: якщо лише 1% приватних інвестицій з ринку казначейських облігацій США буде переведено в золото.

Золото стало одним з найефективніших товарів цього року, подорожчавши більш ніж на третину та досягнувши напередодні нового рекорду.

Зростання ціни підживлюється накопиченням золота центральними банками та очікуваннями інвесторів щодо зниження процентних ставок ФРС. Додаткову підтримку цінам надають дії президента США Дональда Трампа, який намагається посилити контроль над ФРС.

У своєму звіті під назвою «Диверсифікуйтеся в сировинні товари, особливо в золото» Goldman Sachs не коментував безпосередньо ці політичні події, але зазначив, що золото залишається їхньою «найбільш впевненою довгостроковою рекомендацією» серед сировинних активів.

Ситуація викликає занепокоєння серед світових фінансистів. Наприклад, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що втрата незалежності ФРС становитиме «серйозну небезпеку» для всього світу.

Наразі спотова ціна на золото становить близько $3 549 за тройську унцію, після того як у середу вона досягла рекордного рівня понад $3 578.