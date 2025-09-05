Трамп знизив тарифи на японські автомобілі до 15%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження тарифів на імпорт японських автомобілів та інших товарів. Згідно з документом, опублікованим на сайті Білого дому, США встановлюють базовий тариф у 15% на майже весь імпорт з Японії.

Для деяких секторів запроваджено окремі правила. Це стосується автомобілів, автозапчастин, аерокосмічної продукції, фармацевтики, а також природних ресурсів, які не видобуваються або не виробляються в США.

У Білому домі заявляють, що нова тарифна система, разом зі зростанням експорту та інвестиціями, допоможе зменшити торговельний дефіцит з Японією та покращити торговельний баланс США загалом.