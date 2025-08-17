Іноземні вкладення в держборг США сягнули рекордних $9,13 трлн, Японія лишається лідером

Обсяг казначейських зобов'язань США, що належить іноземним інвесторам, у червні зріс до нового історичного максимуму в $9,13 трильйона. Про це повідомляє Reuters.

Лідери

Трійка найбільших іноземних власників американського держборгу виглядає наступним чином:

Японія: Залишається лідером, збільшивши свої вкладення до рекордних $1,147 трлн.

Велика Британія: Зміцнила свою другу позицію, також оновивши рекорд до $858,1 млрд. Зазначається, що Британія часто виступає як країна-зберігач, де реєструють свої активи міжнародні хедж-фонди.

Китай: Залишається на третьому місці, однак його вкладення майже не змінилися і становлять $756,4 млрд, що є близьким до 15-річного мінімуму.

Протилежні тенденції: холдинги проти транзакцій

Попри зростання загальної вартості іноземних вкладень (яка могла збільшитися через переоцінку активів), за результатами реальних угод у червні спостерігався чистий відтік капіталу з американських держоблігацій у розмірі $5 мільярдів.

Це контрастує з травнем, коли було зафіксовано рекордний приплив у $147 млрд, та квітнем, коли на тлі тарифної політики Трампа спостерігався відтік у $40,8 млрд.

Загальні потоки капіталу

Водночас іноземні інвестори у червні активно вкладали кошти в американські акції, придбавши їх на суму $163,1 мільярда. Однак загальний чистий приплив капіталу до США різко скоротився — до $77,8 млрд порівняно з $318,1 млрд у травні.