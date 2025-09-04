Головне за четвер: ОВДП, міжнародні резерви та ціни на золото і срібло

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ОВДП: які ризики варто враховувати, перш ніж їх купувати

Популярність ОВДП продовжує зростати, та, хоча, за обсягом розміщення коштів, вони все ще відстають від депозитів, стрімко зменшують розрив. «Мінфін» вирішив розібратися, чи виправданий інтерес до них, та які загрози можуть очікувати на інвесторів.

Міжнародні резерви України зросли на 7%

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 032,7 млн. У серпні вони зросли на 7%.

Ціни на золото та срібло летять вгору: які прайси побачимо до кінця 2025 року

Геополітичні, військові та економічні ризики, що посилюються, продовжують вганяти світові ринки в стан підвищеного стресу та турбулентності. Інвестори реагують на це відходом в один із найперевіреніших активів-притулків — у золото. З початку року воно подорожчало на понад 34%, і продовжує ставити нові рекорди.

Інвестиції за кордон: рахуємо на старті податки та ризики проєктів REIT та Build-to-Rent

Українські інвестори активно інвестують в закордонну нерухомість. Останні роки популярним варіантом стали вкладення в проєкти REIT та Build-to-rent. В чому полягають ризики таких інвестицій та які доведеться сплачувати податки, розповів аудитор, керуючий партнер КАС Груп Володимир Гаркуша.

Чи зможуть банки і далі отримувати рекордні прибутки

2023−2024 роки стали для українських банків своєрідним «піком форми» — рекордні прибутки, зростання кредитування, стабільність сервісів навіть у найважчі періоди війни. Але 2025-й вніс корективи. Як зараз змінюються умови діяльності банків в колонці для ЕП розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова.