З початку року товарообіг України склав майже $79 мільярдів

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували — на $26,3 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба України.

При цьому оподаткований імпорт склав $40,0 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2025 року склало 0,52 $/кг.

Імпорт

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $11,6 млрд,

Польща — $5 млрд,

Німеччина — $4,2 млрд.

Експорт

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $3,3 млрд,

Туреччини — на $2 млрд,

Німеччини — на $1,5 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $20,7 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 129,4 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $8,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 64,7 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $6,7 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 125,2 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,6 млрд

метали та вироби з них — $3 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд

За 8 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.