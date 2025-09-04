Multi від Мінфін
4 вересня 2025, 15:32

Фонд гарантування у серпні продав активи банків на майже 13 мільйонів

У серпні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав активи банків, що ліквідуються, на суму 12,9 млн грн. Продаж відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі, де було проведено 259 аукціонів. З них успішними виявилися 7 торгів, на яких реалізовано майно шести банків. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У серпні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав активи банків, що ліквідуються, на суму 12,9 млн грн.
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Статистика продажів

Левову частку надходжень — 11 млн грн (85,2% від загальної суми) — забезпечив продаж нерухомості. Решта коштів надійшла від реалізації кредитів юридичних осіб (1,8 млн грн) та основних засобів (майже 0,2 млн грн).

Лідерами за сумою успішних аукціонів у серпні стали:

Наразі ФГВФО вже отримав 7,5 млн грн оплати за чотири лоти, а надходження ще за п'ять лотів очікуються.

Деталі успішних продажів

Як зазначив директор департаменту ФГВФО Олександр Кульчицький, на торгах був високий попит на нерухомість і права вимоги. Наприклад, приміщення колишніх відділень Комінвестбанку в Закарпатській області було продано дорожче за початкову вартість.

Зокрема, об'єкт у Перечині реалізовано на 11% дорожче, а в Берегове — на 25,2% дорожче від стартової ціни. Також було продано кредит компанії-виробника виноградних вин, конверсія якого склала 70%.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються. Взяти участь в аукціонах може будь-хто, окрім пов'язаних з рф осіб та поручителів за кредитами, що продаються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
