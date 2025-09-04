Ціни на нафту падають на тлі очікувань збільшення видобутку від ОПЕК+

У четвер, 4 вересня, ціни на нафту знизилися, продовжуючи падіння більш ніж на 2% від попередньої сесії. Інвестори очікують на зустріч країн-членів ОПЕК+, де виробники, ймовірно, розглядатимуть питання щодо чергового збільшення обсягів видобутку. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 11:24 за київським часом, ціна нафти марки Brent впала на 0,6% — до $67,17 за барель. Американська нафта WTI втратила 0,7%, опустившись до $63,53 за барель.

Чому ціни знижуються

Нарощування видобутку ОПЕК+. Два джерела повідомили, що вісім країн-членів ОПЕК+ розглянуть можливість подальшого збільшення видобутку у жовтні. За словами аналітика PVM Тамаша Варга, це свідчить про те, що для ОПЕК+ відновлення частки ринку є пріоритетом над підтримкою цін.

Макроекономічні дані США. На ціни також вплинули невпевнені макроекономічні показники зі США. Кількість відкритих вакансій у липні впала до 10-місячного мінімуму, що підтримує очікування щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Зростання запасів нафти. За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 622 тисячі барелів за тиждень, що закінчився 29 серпня. Це також чинить тиск на ціни.

Зараз ринки очікують на офіційні урядові дані щодо запасів нафти в США, які мають бути опубліковані сьогодні.

Нагадаємо

З вчорашнього дня, 3 вересня, почала діяти нова гранична ціна на російську нафту, яку транспортують морем. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60.