Зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США (ФРС) може спровокувати зростання криптовалютного ринку. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив CEO компанії Crypto.com Кріс Маршалек. Він висловив думку, що рішення, яке буде ухвалено на засіданні 17 вересня, стане позитивним сигналом для ринку.
Експерти прогнозують зростання біткоїна після пом'якшення політики ФРС
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як зазначає видання Forklog, аналогічна ситуація спостерігалася минулого року: після зниження ставки ФРС з 5,5% до 4,5% криптовалюти подорожчали на 57% всього за чотири місяці.
За даними експертів, імовірність пом'якшення монетарної політики США оцінюється в 91,8%. Показник зріс після виступу голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі.
Засновник MN Capital Міхаель ван де Поппе також налаштований оптимістично. Він нагадав, що історично вересень був «зеленим» місяцем для ринку, а основна корекція відбулася в серпні, коли біткоїн подешевшав майже на 10%. За його словами, якщо біткоїн зможе закріпитися вище позначки $112 000, шанси на подальше падіння значно зменшаться.
Читайте також: Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно — Гетманцев
На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $110 516. За останню добу його вартість знизилася на 0,6%, а за тиждень — на 2,4%.
Коментарі