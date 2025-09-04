Multi від Мінфін
4 вересня 2025, 9:36

Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно — Гетманцев

Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу, передає Укрінформ.

Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, законопроєкт дозволить вивести з тіні великий ринок криптоактивів, який вже існує в Україні. Додаткові кошти надійдуть як від оподаткування прибутку криптобірж, так і від доходів самих громадян.

Як працюватиме оподаткування

Гетманцев пояснив, що оподаткування криптоактивів буде аналогічним до оподаткування цінних паперів. Податок стягуватиметься з прибутку, тобто з різниці між витратами на придбання активу та доходом від його продажу. Якщо ж операція призведе до збитків, їх можна буде перенести на наступні податкові періоди.

Гармонізація з нормами ЄС

Законопроєкт розроблено на основі європейського регламенту MiCA (регламент про ринки криптоактивів у ЄС), що дозволить гармонізувати українське законодавство з європейськими нормами.

Гетманцев підкреслив, що криптовалюти вже легалізовані у багатьох розвинених країнах, і для України важливо використати їхній досвід. За його словами, Україна генерує 2,5% світового криптотрафіку, а частка громадян, які володіють криптовалютою, продовжує зростати.

«За оцінками, ще у 2022 році 16% громадян володіли криптою», — наголосив Гетманцев.

Профільний комітет готовий працювати над документом у відкритому режимі та враховувати пропозиції від усіх зацікавлених сторін.

Читайте також: Регулювання ринку криптоактивів доцільно передати Нацбанку — Гетманцев

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

+
+30
Klimo
Klimo
4 вересня 2025, 10:49
#
…или не может.
+
0
Три літри
Три літри
4 вересня 2025, 11:24
#
Гетманцев підкреслив, що криптовалюти вже легалізовані у багатьох розвинених країнах, і для України важливо використати їхній досвід.

В Україні крипта теж легалізована, але її досвід краще не використовувати.
+
0
vovan9870
vovan9870
4 вересня 2025, 11:27
#
По цінних паперах інформація є. А чи будуть криптовалютні біржі та інші майданчики надсилати відповідну інформацію Україні?
