Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно — Гетманцев

Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу, передає Укрінформ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, законопроєкт дозволить вивести з тіні великий ринок криптоактивів, який вже існує в Україні. Додаткові кошти надійдуть як від оподаткування прибутку криптобірж, так і від доходів самих громадян.

Як працюватиме оподаткування

Гетманцев пояснив, що оподаткування криптоактивів буде аналогічним до оподаткування цінних паперів. Податок стягуватиметься з прибутку, тобто з різниці між витратами на придбання активу та доходом від його продажу. Якщо ж операція призведе до збитків, їх можна буде перенести на наступні податкові періоди.

Гармонізація з нормами ЄС

Законопроєкт розроблено на основі європейського регламенту MiCA (регламент про ринки криптоактивів у ЄС), що дозволить гармонізувати українське законодавство з європейськими нормами.

Гетманцев підкреслив, що криптовалюти вже легалізовані у багатьох розвинених країнах, і для України важливо використати їхній досвід. За його словами, Україна генерує 2,5% світового криптотрафіку, а частка громадян, які володіють криптовалютою, продовжує зростати.

«За оцінками, ще у 2022 році 16% громадян володіли криптою», — наголосив Гетманцев.

Профільний комітет готовий працювати над документом у відкритому режимі та враховувати пропозиції від усіх зацікавлених сторін.

Читайте також: Регулювання ринку криптоактивів доцільно передати Нацбанку — Гетманцев

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування.