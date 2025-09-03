Регулювання ринку криптоактивів доцільно передати Нацбанку — Гетманцев

На перехідний період регулятором ринку віртуальних активів в Україні доцільніше визначити Національний банк, а не Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань фінансансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Укрінформу.

Аргументи на користь НБУ

За словами Данила Гетманцева, хоча за звичайних умов регулятором цього ринку мала б бути НКЦПФР, наразі її робота не демонструє достатніх результатів.

«З огляду на це комітет вважає більш доцільним доручити регулювання новоствореного ринку Національному банку — принаймні на перехідний період. Хотілося б, щоб розвитком цієї сфери займався орган із необхідним досвідом та можливостями», — пояснив він.

Фінансовий моніторинг

Гетманцев також наголосив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку віртуальних активів передбачає створення повноцінного механізму фінансового моніторингу, аналогічного до того, що діє в банківському секторі.

«Фінансовий моніторинг є невід'ємною частиною законодавства… Жодних відмінностей тут немає, а в окремих моментах навіть умови будуть більш жорсткими», — зазначив голова комітету.

